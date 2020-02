Odkaz smeráckym recidivistom - 80% ľudí v zahraničí sú vyhnanci starého smeru

Nový smer deň po zjazde nekompromisne predstavil svoju spoľahlivú muníciu – ťažkú, paranoidnú, boľševickú demagógiu. Ústami ministerky vnútra pani Sakovej zaútočil na výkladnú skriňu svojej 20 ročnej práce.

Slovenský sen (gulas.sme.sk)

Na piatkovom zjazde určite lietali sebakritické spovede a výpovede. Ustráchaný otec 20 ročnej masakry sa radšej ani neukázal. Ostatní spoľahlivo hádzali čísla a názory. Napr. Keď sme prišli do vlády, tak Kotleba mal 2% podporu a dnes má o 500% viac a už nám ide po krku. Je síce pravda, že justícia, školstvo, zdravotníctvo, lesy, poľnohospodárstvo sú na šrot, ale v najbližších 4 rokoch to určite dáme do poriadku. Len my sme na to predurčení.

Nejakého zapáleného osvietenca, ktorý recidivuje už minimálne od Husákovskej normalizácie osvietilo a pristúpil k ministerke vnútra a povedal jej niečo v tomto zmysle: ,,Denka, vieš, že strana prijala 7 manipulatívnych zákonov na volebnú ochranu pred opozíciou, rozdala viac ako 500 miliónov volebných úplatkov, ale sú tu ešte tí emigranti, ktorí na 99% budú hlasovať proti nám. Mala by si vystúpiť a ako nás to učil náš predseda nakydať všetko na opozíciu. Všetci si budú myslieť, že máš informácie z prvej ruky. Veď si policajtka.“

Zjavne neinformovaná a chaotická pani Denisa nelenila a okamžite konšpiračné uzávery zjazdu posunula do pléna.

Pani Saková uvedomte si, že minimálne 80% pracujúcich a študujúcich Slovákov v zahraničí sú vyhnanci zúfalstva starého smeru a likvidácie právneho štátu pod jeho kuratelou. 80% z tých ľudí by sa rado a čo najskôr vrátilo na Slovensko, pretože tu patria, majú tu svoje rodiny a korene. Radi by budovali moderné Slovensko, ale keď vidia neschopnosť, ktoré strana smer predvádza musia často aj nasilu ostať v zahraničí. Život hlavne v UK je od hlasovania o Brexite pre mnohých peklom. Nenávisť, ktorú šíri B. Johnson, či Th. May sa ľahko plíži krajinou a migranti sú prví na rade, ktorí si to odskáču.

Uvedomte si, že je extra ťažké vychovávať deti cez Skype alebo Viberi. Je extra ťažké pestovať rodinný život, keď máte manželov vzdialených stovky kilometrov od seba a vidia sa raz za mesiac, za tri mesiace.

Nepochybujem, že každý kto chce voliť zo zahraničia tak sleduje dianie na Slovensku. V dobe internetu nie je skoro žiaden rozdiel, či žijete v Prešove alebo na Novom Zélande. Preto je hlúposť tvrdiť, že migranti nemajú o živote na Slovensku prehľad.

Pani Saková ako občan, ktorý žiadal váš úrad o vyšetrenie ochranky Roberta Fica a namiesto poďakovania za námahu a snahu ušetriť štátu 200 tisíc EUR dostal len odpoveď ako zo zlatého veku normalizácie, silne pochybujem, že po tomto incidente s emigrantmi bude váš úrad schopný spoľahlivo spočítať volebné hlasy zahraničných Slovákov. Preto zvážte svoje zotrvanie v úrade.

Fatamorgána nového smeru spľasla našťastie ešte v predvolebnom termíne. Politická recidíva je presne taká istá ako kriminálna a bratia Česi by len podotkli, že starého psa novým kouskum nenaučíš. Smerákov na milión percent nie.