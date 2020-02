Živorenie a hladové doliny - vládny normatív slušného života

Vivat Orwell. Vivat Stalin. Vivat Kočner. Vivat 20 rokov demagógie smeru KS. Živorenie a hladové doliny sú najväčší luxus a skutočný život. Strach a depresie sú statočnosť a blaženosť. Vyhraj voľby a môžeš rozdať celú krajinu.

Keď bezočivý premiér P. Pellegrini nehanebné predstavil svoju orwellovskú víziu kastovania života obyvateľov podľa teritórií a príjmov, dokonale odhalil zvrátenú stratégiu strany smer KS k spravovaniu krajiny, straníckym ,,prioritám“ a budovaniu papalášskej demokracie.

12 rokov vlády RF (Anton Pižurný)

Ficosmer KS dotiahol postkomunistickú demagógiu, pohŕdanie a manipulovanie bežným občanom do geniálneho štádia obludných rozmerov. Tichúčko a cieľavedomo budoval policajné, justičné štruktúry k obrazu svojmu. Nenápadne si sprivatizoval tri piliare moci štátu výkonnú, zákonodárnu a justičnú. Nádherne to bolo vidieť, keď Fico dirigoval dôležité rozhodnutia parlamentu a Pellegrini predstieral vládnutie. Nádherne to bolo vidieť keď polícia a súd doručovali nášmu Alipašovi predvolanie k súdu. Všetky zainteresované inštitúcie sa rehotali občanom priamo do ksichtu 2,5 roka. Servilná kamarila úradníkov v iných rezortoch Ficovi pravidelne podávala tajné správy o strategických záujmoch strany. Tu dostal Fico správu o Matovičových kontách, tu o Kiskovom účtovníctve u všetkých firiem. NAKA neprejavila ani náznak akcieschopnosti ako v iných podobných situáciach. Aby jeho zvestovania nevyzerali okato, tak občas priživil rozprávku o zlom Sorosovi alebo slniečkaroch. Vedomý si svojej neohrozenosti údaje veselo púšťal do éteru. Spochybňovaním, častým opakovaním dosahoval cieleného efektu rozleptaniu demokratickej konkurencie a základov štátu.

Tu nejde o náhodné zlyhania jednotlivcov. Tu ide o vedomú a cielenú 20 ročnú stratégiu tichej likvidácie krajiny, všetkých rezortov a laxného budovania hybridného štátu našich ľudí a ostatných podľa zaužívaných metód komunistickej verchušky.

Tu nejde o náhodné a pomýlene výstrelky bývalých nomenklatúrnikov, ŠTB-akov, MGIMO absolventov, ktorí sa prihlúplo tvária, že nepochopili demokraciu. Tu ide o cielenú výchovu nových fejkových politikov, ktorí majú pokračovať v kontinuite budovania ľahkovážneho štátu našich ľudí a rozdávania omrviniek pre ostatných.

Smer KS si sladkými rečičkami a sľubmi vytvoril vazalov zo sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva, ktoré nikdy nevideli úroveň reálneho života za Bergom. Smer KS umelo pestuje spomienkový optimizmus na komunistické časy a lásku k CCCP. (49% obyvateľstva je ruskopozitívna) Manipulatívne im podsúva správy o nemožnosti riešenia situácie a okrem sladkých reči, hasičských áut a miliónových balíčkov na nákup voličov, pre hladové doliny a seniorov neurobil absolútne nič. Pokiaľ svojim ľuďom rozdával miliardové balíčky celé volebné obdobie, na dôchodcov si klasicky spomenul len pred očakávaným výpustom rybníka.

Skutočne sme na tom horšie ako v roku 1989 a je otázne, či sa demokratickými metódami tieto pevné štruktúry dajú rozbiť.