V krátkych dejinách Slovenska je len pár klasických výrokov, ktoré majú historický presah a nadčasovú platnosť. Žiaden iný necharakterizuje éru vládnutia Roberta F. tak výstižne ako svätá mantra politického zločinu

nebohého poslanca smeru KS a pharma-euromiliardára Pavla Pašku

Vyhraj voľby a môžeš všetko

Ako povedal, tak to fungovalo počas 20-tich rokov papalášskeho bačovania súdruhov zo smeru KS. Je zbytočne spomínať tie šialene zásahy do štátnej kasy, likvidácie právneho štátu a kompletnej devastácie zdravotníctva, školstva, poľnohospodárstva a iných rezortov štátneho hospodárstva hraničiaceho s vlastizradou.

Dnes je deň, keď môže vyhrať voľby celkom obyčajný človek, ktorý sa nebál a dlhé roky poukazoval na smerácke lotroviny. Viem, je to možno blázon, šašo, ale keby bol iný, tak nikdy by nedosiahol zobudenie slepej spoločnosti z letargie a zúfalstva.

Myslím, že by bolo nádherné keby zajtrajšie ráno zahájil parafrázou paškovho výroku

Vyhraj voľby a môžeš zmeniť Slovensko k obrazu 5 miliónov občanov

Potom by nám už neostalo nič iné len mu pritom pomáhať všetkými silami, lebo je to naša krajina a jeden človek síce môže veľa, ale potrebuje aj pomocné ruky. Poďme robiť chyby z nadšenia a nie zo sebeckej vypočítavosti a odpornej jazde po chrbtoch najzraniteľnejších článkov spoločnosti. Je tu na nápravu strašne veľa, tak s chuťou do toho a pol je hotovo.