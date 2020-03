Prvý rododendron sezóny

Presne sa pamätám na ten moment keď som sa prvý krát zamiloval do sýtych farieb rododendronových kvetov. Bolo to na ceste z Antverp do Ostende na západe Belgicka, ktorú lemovali stovky nádherných kríkov.

Odvtedy sa vždy na jar kochám pohľadom na úžasné kríky, stromy alebo mohutné porasty nádherných kvetov najrôznejších farieb. Sezóna ,, alpských ruží“ väčšinou končí v polovici júna, ale jej začiatok sa mi rokmi predlžuje. Aj keď cielene kvety nevyhľadávam, vždy ma prekvapí nový horizont, ktorý putuje oproti kalendáru. Od začiatku mája sa naše stretnutia postupne prepracovali až k 8. marcu, keď som objavil rododendron v mestečku South Queensferry pri Edinburgu.

Tento solitér tam rastie na brehu ústia rieky Forth. Spálené lupene kvetov svedčia, že statočne bojuje s častými, rannými mrazmi.

Takže jeho veličenstvo s honorom prvého rododendronu sezóny priamo v mieste kde sa kráľovná tajne zamilovala do neznámeho východniara Ferryho.

Rododendron 1 (PK)