Dnes som vstúpil do stoky zn. @LBlaha

Politiku smeru KS sledujem hlavne zo štúdie jej predsedu R. Fica. Jeho brilantné, intrigánske stratégie, aplikácie kompletných ŠTB - KGB-ackých a boľševických metód v demokratických podmienkach sú pre mňa skutočným fenoménom.

Jeho komparzistov a stranícke podržtašky sledujem len okrajovo, keď ich namotá do svojich zákerných manipulácii, aby sa po ich chrbte vyštveral opäť na piedestál moci.

Súdruh, papaláš, FB Che Guevara (zomri.online)

Udalosti posledných dní keď tavarišč Ľuboš Bláha 4x nebol zvolený do parlamentnej funkcie ma nahlodali natoľko, že som cca na 20 minút vstúpil do jeho facebokového kanálu a preskúmal v čom spočíva jeho čaro. FB používam len okrajovo, takže neviem aký je rozdiel medzi fanklubmi65 599 ľudí to sleduje a 55 875 ľuďom sa to páči.

Postupne som začal čítať statusy súdruha Blahu. Okrem asi 20-30 vagónov digitálnej žlče, jedu, lží, špiny, hnoja na Žužu, Igiho a spol. som sa dozvedel, že jeho komunistickým favoritom je Che Guevara. V období oddnes do 21.3.2020, kde moja rolovacia púť končila, bola len jedna pozitívna správa, keď si náš červený guru spomenul na súpútnika z Grécka Manolisa Glezosa, ktorému venoval krátku spomienku. Raz sa verejne poďakoval súdruhovi Ficovi za ochranu jeho chorých myšlienok.

Rýchlo som z tej negatívnej brečky hnoja a ľudského zla utekal. Pokiaľ máte záujem, tak niektoré perly nenávisti sú skopírované pod blogom.

Pravdupovediac je nešťastím našej mladej republiky, že nemáme legálne prostriedky akoby sme týchto parazitov predstierajúcich demokraciu a ticho propagujúcich najväčšie zločiny ľudstva vylúčili z verejného života. Je zúfalstvom, že ľudia bez štipky tvorivého ducha a snahe pomôcť krajine vegetujú v parlamentných laviciach desiatky rokov. Je tragédiou, že ešte nikto sa neodhodlal zrušiť stranu smer KS, ktorá unisono obhajuje poslanca Blahu a jeho nenávistné komunistické názory v soft forme aplikuje na celú krajinu. Je úbohosťou, že títo Kremľom a Ficom školení hulváti nevedia nič iné len štvať, urážať a likvidovať všetko čo im príde pod ruky a nohy. Táto výnimočná boľševická galérka sa nezastaví úplne pred ničím. Nič jej nehovoria nepísané zákony demokracie napr. o 100 dni pokoja pre novú vládu, keď sami za 12 rokov nevyprodukovali nič.

Tak ako smer nikdy nebude SD, tak Blaha nikdy nebude slovenský Che Guevara. Bude to len skupinka moci chtivých papalášov a intrigánov za ktorými vždy a všade ostáva spálená krajina. Boh ochraňuj Slovensko pred týmto rakovinotvorným, červeným nádorom.

Mišmaš z FB @LBlaha:

"Česť práci, priatelia "

"Ako sa dalo čakať, kompletne celá koalícia hlasovala proti tomu, aby som sa stal predsedom výboru.

Matovičova vláda zlyhala. Jej ekonomické opatrenia prišli neskoro, sú chaotické a nespravodlivé

Liberáli nedokážu zvládnuť krízu. Pretože oni štát v ekonomike považujú za zlo. Ale bez štátu sa žiadna kríza zvládnuť nedá.

No výborne - OĽaNO má nového maskota! Strýca Mikiho z Leopoldova!

BOSS MAFIE MIKULÁŠ ČERNÁK VOLIL IGORA MATOVIČA!

Ku Kičurovi - 1. Do basy nepôjde on, ale Igor Matovič. Za rozvracanie štátu. Som presvedčený, že NAKA by blbečka mala okamžite predviesť a vypočuť.

Toto dnes povedal Robert Fico:

Áno, Ľuboš Blaha má svoje vlastné originálne postoje. Ja si na ňom vážim – a preto s ním spolupracujem – že je skutočný ľavicový politik.

Niekedy má tvrdé postoje, ktoré sa možnože niekedy aj mnohým nepáčia a možno má niekto výhrady práve preto, že dokáže presne pomenovať veci.

Ale ja si ho vážim ako čistého ľavicového politika.

A to, že niekto je čisto ľavicový politik a možno má odlišné názory k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, to ho nemôže diskvalifikovať, veď on nič zlé neurobil.“

Ďakujem Robertovi Ficovi, zo srdca! Úcta je vzájomná!

AKO ŽUŽU A IGI SVOJOU HLÚPOU ZAHRANIČNOU POLITIKOU OHROZILI SLOVENSKO

Milý Boris,

dnes si o mne v TA3 povedal, vraj šírim "žlčovitú nenávisť".

Dovoľ mi pripomenúť ti, že som to nebol ja, kto svojich politických oponentov začal označovať za mafiánov, zlodejov a vrahov

To sa to bojuje proti pandémii, keď v Číne má štát autoritu a ľudia zmysel pre povinnosť.

Zato naše bratislavské deti hamburgerov, tie majú celý štát na háku a plné ústa majú ľudských práv - vírus-nevírus, šup všetci na hrádzu.

A koronavírus sa môže veselo šíriť... Celé zle ?

KISKA AKO ŠEDÁ EMINENCIA DÁVA POKYNY SVOJEJ OPIČKE?

Дарина Даниелова Kiež by sme aj my mali takéhoto prezidenta! 306 likov a fotka vyparádeného Putina.