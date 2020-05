Boris Valábik, prosím dvihni rozflákanú štandardu polície SR

Pamätám sa, ako by to bolo včera, keď sme so zatajeným dychom počúvali ako nám učiteľ hovorí o platinoirídiovom prototype metra v záhadnom mestečku Sèvres vo Francúzku. Etalón metráže bol v okamihu zakódovaný na celý život.

Papalášska imunita (FB)

Neviem, čo dnes učitelia hovoria žiakom o metráži v slovenskej polícii a justícii, ale keby som bol pedagóg, tak by som asi najprv začal twittrovým statusom: ,, Decká nedokážem Vás klamať, ale na Slovensku je to tak, že pred zákonom sme si rovní, rovnejší a najrovnejší. Naučte sa s tým žiť, lebo keď budete veriť vo verejnú spravodlivosť, tak si zruinujete život.“

Na hodine by som pokračoval. ,,Na obrázku vidíte hranatý, plechový prototyp verejného zločinca - Made in Slovakia. 31 rokov veselo nerešpektuje zákony, ani ústavu SR. Ráno prichádza do práce a aj keď je povinnosť nosiť rúško, tak on ju nemá. Denne prechádza špalierom policajtov. Áno, to sú presne takí istí ujovia a tety v uniformách, ktorí Vašim rodičom bez milosti nasolia 1 000 eurovú pokutu aj keby sedeli vo vlastnom aute a nemali rúško. Keď prichádza prototyp oni len sklopia zrak alebo ho žoviálne privítajú. Že nemá rúško nikto nevidí. Veď sú profesionáli a nikto nepotrebuje problémy. V práci sa etalón spravodlivosti nepretrhne. Vystupuje zásadne len keď ide o jeho osobne alebo stranícke záujmy. Samozrejme, vždy svoje výstupy doprevádza teatrálnymi gestami a nikdy nezabudne pripomenúť, že bojuje za národ, za ľudí, za právny štát, za demokraciu. Jeho strana budovaná na rovnakých základoch už dosiahla taký level nihilizmu, že pred voľbami ponúkla voličom až tri body programu na 4 roky a radšej zvolila priamy nákup voličov zo štátnej kasy pod rúškom pomoci seniorom. Jeho deštruktívne konanie ma devastačné dôsledky na prácu všetkých štátnych zamestnancov aj občanov krajiny. Skúste si predstaviť, že ste profesionálny poštár, matrikár, policajt, sudca a 2,5 roka sa dívate na absurdne divadlo ako sudkyňa, polícia, pošta doručujú jeden list najznámejšiemu občanovi v krajine. Samozrejme, že po takom brainwashingu a výsmechu profesionalite štátnych úradov nikto nemá odvahu pichať do zaužívaného režimu, lebo každý ma strach. Zákonite pri takom prístupe a práci v orwelloskom doublethinku ostali za 12 rokov vládnutia prototypu v totálnom rozklade všetky rezorty národného hospodárstva. Atď....“

Boris. Si najznámejší policajt v krajine. Keď si vstúpil do hokejového priestoru, tak Tvoj pohľad okamžite priniesol nové rozmery. Nebál si sa byť zdravo kritický ku všetkým autoritám na našom rybníčku. Vieš, že slovenský profesionalizmus je trochu iný ako za Hainburgom. Ako športovec si si vedomý, že len cez jasnú sebakritiku a odvážne riešenia sa dá dosiahnuť zlepšenie. Dlhé roky si žil v zahraničí a vieš, že rovnosť pred zákonom nemôže byť len fráza.

Prosím, v mene občanov krajiny naber odvahu a udeľ primeranú pokutu nášmu neohrozenému normatívu zločinca. Niekto musí byť prvý a ukázať, že policajti nie sú len zakomplexovaní chudáci, ktorí veselo mydlia bežných občanov a zbabelo prehliadajú zločiny a mega zločiny politikov a ich prisluhovačov. Myslím, že máš takú autoritu v spoločnosti, že ani prototyp a jeho kamarila v polícii a justícii si nedovolia žiadne represívne opatrenia voči Tvojej osobe.

Tak ako v športe, tak ani v polícii, pri budovaní krajiny sa nedostaneme ani o krok ďalej pokiaľ budeme verejne tolerovať hráčov, ktorí svoju kariéru budujú na špinavých stratégiách a trvalej likvidácii republiky a demokracii.

Za občanov Slovenska ďakujem

PK

P.S. Pán Valábik, prepáčte, že som si Vám dovoliť tykať. Tykanie bolo použité len pre potreby článku a lepšie pochopenie u Vašich fanúšikov.