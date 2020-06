A lídrom koalície sa stááááva Boris Kollár

Tým, že I.Matovič pustil do gati a nemieni pokračovať v boji za právny štát a spravodlivosť, ktorý 10 rokov žil alebo predstieral nie len, že stratil gloriolu bojovníka, ale de facto stratil aj moc nad koalíciou.

Realita. (Antifico & Antismer, FB)

Údajným strategickým ústupkom pod pláštikom zachovania koalície prakticky predal všetku moc do rúk B. Kollára, ktorý si bude môcť v koalícii robiť čo chce. Novopečený plagiátor dostal signál, že keď sa mu prepieklo kapitálne svinstvo s podvodnou diplomovkou, tak sa mu prepečie úplne všetko. I. Matovič si totiž nenechá zlikvidovať koalíciu i keď na obetný oltár už položil svoju česť.

Premiér je oddnes na Kollárovej vôdzke presne ako bol pred pár mesiacmi P. Pellegrini. Jeho osud bude oveľa horší, pretože bol volebným víťazom a pokiaľ si vypije kalich horkosti do dna pretečie ešte veľa vody a dostane ešte veľa ťažkých direktov. Nie len od opozície, ale aj od spoluhráčov.

B. Kollár má skúsenosti, ktoré I. Matovič jednoducho nemá a nemôže mať. Kollára formovala ulica, mafia, podsvetie. Určite sa poučil aj od neoboľševikov vyškolených na KGB-áckych stratégiách, ktoré umne presadili do fungovania mladej krajiny a prakticky paralyzovali právny štát k obrazu svojmu. Kollár vynikajúco kalkuluje a vie, že pokiaľ voliči odhalia jeho politické biznisy prejde minimálne 10 rokov ako to bolo s Mečiarom alebo Ficom. Vie, že keď poženie štát do predčasných volieb, tak vina bude len na I. Matovičovi. V zákulisí už čaká s pomocnou rukou nadržaný malý Fico, ktorý dvoma jamôčkami, s podporou BA kaviarne, Markízy, TA3 a Focusu vytlačí minimálne 18%.

I. Matovič platí daň za nedostatok skúsenosti pri riadení štátu. Snaha, dobré úmysly a nadšenie sú pekné. Bohužiaľ politické šachy vyžadujú myslieť aspoň pár ťahov dopredu a hlavne tvrdo a nekompromisne strážiť svoje políčka, pretože politickí súperi hľadia jedine na svoje pozície a korytá. Ale ak sa nevie vysporiadať s podvodníkom musí očakávať rany zo všetkých strán. Kollára, Fica, Pellegriniho absolútne nezaujíma právny štát a uč vôbec nie nejakí občania.