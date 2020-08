Uznala neonormalizačná rada prokurátorov definitívne Slovensko ako kriminálny štát?

Polícia, prokuratúra, súdy ťažili 31 rokov z nevedomosti verejnosti, ktorá si myslela, že všetko funguje v rámci normy. Fakt je taký, že právny štát je fikciou a všetko riadia bezočivo bývali komunisti a ich žiaci.

Palivo Slovenska. (Antifico & Antismer, FB)

Národ si v návale eufórii nad novou získanou slobodou v roku 1989 a 1993 nevšimol pár podstatných veci. Jednou z nich bolo prevzatie komunistického modelu vedenia prokuratúry, ktorá bola vždy pod direktívou konkrétnej strany alebo ľudí z pozadia, ktorí ju riadili. Slovensko tak za 28 rokov nikdy nebolo právnym štátom, ale len kriminálnym. Z prostého dôvodu, že len formálne spĺňalo podmienku na rozdelenie moci v štáte na vládnu, zákonodárnu a justičnú. Neonormalizačnej justícii a polícii nič nebránilo predstierať v demokratickom režime svoju nezávislosť. Keď prišlo na lámanie chleba, vždy sa postavili za ,,ich“ ľudí a aj si to náležite obhájili. Do oči bijúce hlúposti a anomálie verejne pretrpeli a nechali vyhniť.(samoúnos, 62:0 pre Kováčika, youtuber z GP Trnka) Určite tam aj bolo pár ľudí, ktorí si to šialenstvo všimli, ale nikto nenašiel odvahu rázne vystúpiť voči brilantne fungujúcej mašine. Tá by ho buď náležite umravnila, skompromitovala alebo vypudila.

Keď minulý piatok rada prokurátorov zaútočila na premiéra I. Matoviča ohľadom útoku na ich nezávislosť tak definitívne priznala, že posledné o čo prokurátorom ide je podpora právneho štátu a nezávislosť prokurátorov.

Pred dvoma mesiacmi bývalá prokurátorka E. Mišíková oznámila, že 99% prokurátorov je prijímaných na základe známosti a z osobného rozhodnutia generálneho prokurátora. Tým sa automaticky od začiatku stávajú závislými a vydierateľnými na prehnitom systéme fungovania prokuratúry. Na vyhlásenie pani Mišíkovej nikto adekvátne nereagoval. Ani rada prokurátorov, ani ministerstvo spravodlivosti, ani vláda, ani média. Ak je pravda, čo povedala, tak 99% skompromitovaných prokurátorov potrebujeme v čo najkratšom čase vymeniť. Komunistické kádre vycvičené podľa KGBáckych pravidiel, totiž vedia, že jedna zo základných právd manipulácie je, že kto sa nechal kúpiť raz, sa nechá kúpiť vždy.

V skorumpovanom systéme, kde väčšina ťahá za jedno lano nie je problém pripraviť reťaze náhod, ktoré nasmerujú každú kauzu presne tam kde ju chcú mať. Spravodlivosť a zákon sú posledné atribúty, ktoré niekoho zaujímajú.

Rada prokurátorov mala hľadať logické kroky ako stav napraviť a aspoň trochu sa očistiť. Mala minimálne suspendovať GP J. Čižnára, zahájiť vyšetrovanie, vyhodiť z pozície čakateľov na prokuratora Ficovú konkubínu a Čižnárovho syna, anulovať výsledky výberu a urobiť nový. Proti tvrdeniu bývalej prokurátorky sa mala jasne verejne ohradiť.

Rada prokurátorov neurobila úplne nič a len čaká, že všetko vyhnije ako vždy. Súhlasným mlčaním v podstate potvrdila výrok Mišíkovej a ticho uznala, že tak to bolo vždy a tak to je správne podľa nepísaných reguli stavu, ktorý odignoroval rok 1989 ako ostatní obhajcovia zločineckého režimu.

Nebolo to prvý krát, čo rada prokurátorov nereagovala na pochybné konanie svojich členov alebo politikov. Už dávno malo byť vedené konanie proti anomálii špeciálneho prokurátora D. Kováčika, ktorý všetkých svojich 62 prevážne hlasosmeráckych káuz hodil do koša. Inou kapitolou je Kočnerov a Počiatkov poskok Trnka. Taktiež nikdy nereagovala na politické tlaky strany hlasosmeru KS o sústavné ovládnutie miesta generálneho prokurátora.

Keď sa nám to všetko pomaly odkrýva, tak už si pomaly môžeme byť istí, že prokuratúra je kľúčovým centrom systému budovania kriminálneho štátu.

Tak ako sme sa nikdy nedočkali žiadneho Čižnárovho pekla, tak sa nikdy nedočkáme ani náznaku snahy budovať prokuratúru podľa pravidiel demokracie a právneho štátu. Súčasných prokurátorov, ktorí si zvykli na život vo vlastnej bubline žiadne zmeny nezaujímajú. Budú si svoje monstrózne výhody hájiť na ústavnom súde alebo nový systém sústavne sabotovať.

Občana, ktorý bude bojovať s ich ľuďmi bude čakať len výsmech, debakel, poníženie, vyhorenie a stratené roky života.

Druhým imperatívom je, že potrebujeme zo systému vylúčiť politikov, ktorí sústavne podporujú prehnitú justíciu, kriminálny štát a presadzovanie KGBáckych modelov riadenia spoločnosti svojimi vyhláseniami a konaním. Ľudia ako R. Fico alebo P. Pellegrini so svojimi stranami, ktoré podnecujú nenávistný, komunistický systém riadenia pod pláštikom sociálnej demokracie by okamžite mali mať zakázanú politickú činnosť.

Matovičová vláda by si mala uvedomiť, že zázrak trojuholníku Kuciak, Kočner, threema sa tu neobjaví minimálne ďalších 100 rokov a začať konať. Čas neúprosne beží a keď príde november s hyperinváziou korony, tak vláda to nemusí ustáť.

Neoboľševická mafia už dnes robí rázne opatrenia, aby sa situácia s Kočnerom, ktorá narušila dokonalý systém rabovania krajiny už nikdy neopakovala. Cieľavedome si pripravuje pôdu pre predčasné voľby. Súdruh Pellegrini už si odbil so svojou pochybnou stranou prvé kolo volebných kortešačiek. Otvorenú podporu má z väčšiny médii aj BA kaviarne, ktorá potrebuje vrátiť do hry Štefunkových progresivcov.

Oligarchia vkladá do malého Fica obrovskú dôveru a verí, že prekoná svojich učiteľov Fica a Mečiara a uštedri Slovensku definitívne k.o. z ktorého sa nevyhrabe desiatky rokov. On ukázal, že je na to pripravený, neštíti sa ničoho a pripraví harakiri, že budú slintať Bureš, Orban aj PiSovci.