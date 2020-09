Pani prezidentka, čo tak milosť pre F. Rybaniča

Pred pár dňami ste sa ohradila voči tvrdeniu renomovaného nemeckého listu Die Welt, že Slovensko nie je mafiánsky štát. Máte pravdu. Slovensko je totiž bez pardonu neoboľševicko – mafiánsky štát.

Za oponou

Na úvod Vám poviem jednu príhodu tiež z Nemecka, aby ste pochopila ako si predstavuje právny štát občan bez právnického vzdelania. Pred pár rokmi som zobral za Mníchovom stopára, ktorý cestoval do Frankfurtu. Keď sme sa dali do reči, tak vysvitlo, že bol na súdnom pojednávaní. Opýtal som sa ho, či mal právnika. On mi odpovedal, že v Nemecku nepotrebuje advokáta. Keď som sa ho opýtal prečo, tak povedal, že pokiaľ si presvedčený o svojej pravde, tak nemecký súd hľadí len na spravodlivosť a nie na to z akých pomerov pochádzaš a ako vyzeráš.

Prípad Rybanič je len ďalším exemplárnym prípadom bezbrehej policajnej a justičnej polovičatosti a enormnej sily neoboľševickej mafie v polícii, justícii a tajných službách. Je tvrdým odkazom všetkým naivným Kuciakom, Rybaničom, Gauliederom, Kiskom, Matovičom, že s hlasosmeráckym ,,majestátom“ nie je hodno sa zahrávať. Víťaz je a bude vždy len jeden.

F. Rybanič, nepochybne konal vo verejnom záujme. Položil na oltár spoločnosti svoju kariéru a povesť. Určite vedel, že bude súdený, ale v duchu tiež veril, že konečne sa tu začne bojovať so systémom štátnej kriminality, ktorý kontinuálne trvá od roku 1946, keď ho tu implantovali ruské tajné služby a vyhovuje tisícom darebákov a bývalých komunistických aparátčikov.

Čo sme videli. Kaliňáková polícia, ktorá predtým tri roky ťažko bojovala, aby doručila súdne predvolanie najznámejšiemu človekovi v republike, súdruhovi R. Ficovi, sa okamžite stoporila a F. Rybanič bol v priebehu pár hodín na policajnej stanici. Okamžite nasledoval rad ďalších opatrení, aby sa zahladili všetky stopy vedúce k mafiánskym praktikám smeráckych politikov R. Kaliňáka a J. Počiatka kooperujúcimi s M. Kočnerom a L. Baštrnákom.

Premiér krajiny R. Fico mal okamžite zakročiť a verejne skompromitovaného ministra vnútra R. Kaliňáka odstaviť od napojenia na políciu a prokuratúru, aby si nemohol upratať svoju kriminálnu históriu.

Nasledovala reťaz logických náhod, ktoré museli prísť, aby sa minister vnútra dokonale očistil od všetkých káuz. Smerácky špeciálny prokurátor Kováčik odvolal prokurátora Špirka, ktorý pomaly odkrýval zločiny politikov. Toho po odvolaní začala stíhať NAKA a celý prípad bol uzavretý slovenskou justičnou rozprávkou – SKUTOK sa NESTAL.

Ostal len odsúdený Rybanič a vysmiati, prachatí a nevinní Kaliňák s Počiatkom.

Pani prezidentka, ak chceme, aby sa fráza PRÁVNY ŠTÁT stala skutočnosťou, tak musíme skutočne bojovať s justičnou mafiou prepojenou na politické špičky. Dnes je situácia taká, že neoboľševikom pod vedením P. Pellegriniho a R. Fica nebude vadiť ani nový generálny prokurátor. Vždy tam majú dostatok ľudí, ktorí budú kauzy veselo pratať alebo donekonečna naťahovať. Promile, ktoré sa dostane na verejnosť ich pri drancovaní krajiny nemôže zastaviť.

Preto porozmýšľajte, či by F. Rybanič nemal dostať milosť. Osmelilo by to desiatky, možno tisíce whistblowerov, ktorí sa nemôžu dívať na ten morálny a justičný bordel v krajine, ktorý je na svetelné roky vzdialený od právneho štátu.

Bez vymožiteľnosti práva bohužiaľ žiadne Slovensko neexistuje.