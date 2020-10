Boľševické hyeny vyzvali národ k sabotáži testovania

Je tragikomické sledovať kde sú hranice ľudskej podlosti u hlasosmeráckej luzy na čele s R. Ficom a jeho verným žiakom P. Pellegrinim. Epidémia denne dosahuje nové vrcholy. Zdravotníci a dobrovoľníci padajú od únavy.

Zdravotníctvu chýbajú tisíce ľudí. Ľudia sú psychicky vyčerpaní neustálym dodržiavaním obmedzení. Ekonomika je vrhnutá do historickej recesie. Krajina mašíruje k totálnemu lockdownu. Vláda, epidemiológovia len s námahou riešia novú situáciu na ktorú nebol pripravený nikto v celej západnej civilizácie.

Fico, Pellegrini, Saková (Disney Studio)

Do toho nastúpi skupina urazených, zakomplexovaných, ale strategicky uvažujúcich politikov. Ignoruje výzvy vlády na testovania v parlamente. Ignoruje výzvu premiéra I. Matoviča na stretnutie ohľadne spoločného boja proti pandémii. Celonárodnú výzvu na jednotu premení na festival vlastnej sebaľútosti kvôli zatýkaniu straníckych ikôn organizovaného zločinu, ktoré neomylne čistili všetky stranícke kauzy a štátnu kasu. Aj preto, že po 31 rokoch komunistického režimu v justícii sa začína konečne budovať právny štát pre všetkých a nie len vyvolených.

Fico a Pellegrini, ktorí nenápadne implantujú manipulačné KGBacké stratégie pri riadení štátu, presne vedia, že obrovská časť národa je proti súčasnej vláde I. Matoviča. Tá v boji a snahe kopí množstvo chýb. Prirodzene je hlavným vinníkom za súčasný stav. Oni len využívajú politickú ponuku. Hyeny ako z encyklopédie.

Hlasosmerácki imitátori demokracie vedia aj to, čo vie každý rodič, pedagóg, manažér, že najefektnejším spôsobom výuky je ukázať učiacim praktický príklad. Preto vedia, že keď sabotujú nariadenia oni, tak ich bude nasledovať obrovská skupina ich fanúšikov, ktorí sa nevedia dočkať kedy neštandardný politik I. Matovič skolabuje. To nie sú len ľudia, ktorí demonštratívne odignorujú testovanie. To sú aj ľudia, ktorí nepriložia ruku k dielu. Ktorí sa prihlásia za dobrovoľníkov a potom neprídu na dohodnuté testovania, neodvezú ľudí na dohodnuté miesto.

Leniví darebáci, vedia aj to, že na kolabujúcom zdravotníctve majú obrovský podiel. 12 rokov nečinnosti v zdravotníctve, tisíce predražených nákupov, každoročné dofinancovanie nemocničných tunelov, šikanózne prostredie, ignorovanie potrieb zdravotných sestier a ich prirodzený odchod do operatívneho vyhnanstva sa vždy odzrkadlí v najnevhodnejší moment. Preto namiesto pokornej sebareflexie zabodli nôž do chrbta celému národu.

Komunistické nádory pod pláštikom SD ukazujú krajine ako fungovali boľševické čistky v 50- rokoch minulého storočia. Boľševik a mafián totiž nikdy neodpúšťajú. Každý útok na svoje teritórium nekompromisne trestá. Všetci sa musia triasť a byť si vedomí, že v chotári je miesto len pre jedného.

Pomsta za to, že noví politici začali konečne po 31 rokoch od revolúcie bojovať za skutočný právny štát musí byť dokonalá bez ohľadu na to aké devastačné následky to prinesie.

Slovensko má tak okrem covidu- 19 ešte väčší problém – bandu demokratických farizejov, ktorí sú odhodlaní zničiť celú krajinu.

Fico a Pellegrini kašlú na akúkoľvek demokraciu a vysmievajú sa aktivitám ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej. V tichosti budujú nové štruktúry úplatných prokurátorov a sudcov, ktorí vždy budú vedieť zahladiť každý zločin našich ľudí, pretože tak to v našej krajine funguje.

P. Pellegrini, mafia, oligarchia, väčšina zapredaných médii, veľká časť BA kaviarne vedia, že po krátkej epizóde I. Matoviča príde tajfún,ktorý bude musieť byť silnejší ako etapy devastácie Slovenska V. Mečiarom a R. Ficom. Jednoducho tak to velí boľševická česť.

Hyeny totiž nikdy nemajú plný žalúdok.