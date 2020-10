Robert Fico ako verejný obhajca zločinca Dušana K.

31 rokov sa komunisticko – demokratický mutant R. Fico ovládal a prezentoval ako obhajca právneho štátu. Otázky o práci polície a justície pri stovkách hlasosmeráckych prúseroch odbil naučenou frázou o viere v prácu zodpovedných.

Len zriedka mu uletela poznámka, či skutok, ktorý by dával národu signál, že s našim právnym štátom to nie je až také ružové ako sa hovorí. Že tu nie je žiadne rozdelenie moci, na výkonnú, zákonodárnu a súdnu moc, ktoré sú podstatou fungovania demokratického štátu, ale že tu je čisto boľševická štruktúra, kde moci v štáte patria len jednej strane alebo obrovskej časti spoľahlivých ľudí, ktorí vedia o čo ide.

S rukou v nočníku (FB)

Posledná gorila v politike tak vlastnou hlavou brilantne kľučkovala v apatickom verejnom prostredí a naivnej konkurencii, ktorá ešte dodnes nepochopila, že systém štátnej kriminality nefunguje len od Mečiara, ale od roku 1946.

Dnes R. Fico otočil o 180 stupňov a o pár blogov nižšie si nájdete blog, kde náš milý súdruženko verejne komentuje prácu polície, justície a obhajuje jedného z najspoľahlivejších parťákov v likvidácii právneho štátu Dušana K.. Ten sa s tým vôbec nemaznákoval a čistil jednu hlasosmerácku kauzu za druhou.

Zúfalý R. Fico je dosť zdatný v psychológii a pochopil, že zo všetkých väzobne stíhaných straníckych koňov je špeciálny prokurátor najrizikovejším faktorom v oblasti možného koncertu utajených skutočností. Poslušný, ale nečitateľný introvert, ktorý vo vreckách a igelitkách nezodpovedne nosil desiatky tisíc podozrivých EUR a nevedel sa ísť uplácať do Hainburgu alebo Mosonu nikdy nevedel postaviť reálne hranice svojmu konaniu.

Časť viny padá i na amatérsky počin všetkých neokomunistických i na korupcii fičiacich prokurátorov, ktorí s nim spolupracovali, že to dospelo až do stavu 61-0. Táto anomália zobudila aj najväčších sedmospáčov. Pri skóre 61-45 by Dušan K. a prokuratúra zasvätená štátnemu zločinu mohli veselo fungovať bez problémov ďalej, pretože nikomu by to nebilo do oči a nikto by sa v tom bordeli nehrabal.

Trápny blog bývalého premiéra prešpikovaný naivnými argumentami vyznieva skôr ako verejný moták alebo odkaz kamarátovi, ktorý padol na oltár spravodlivosti, že by mal držať zobák, zachovať dekórum a nejako to nasledujúcich pár rokov vydržať. Že on aj s P. Pellegrinim a celými straníckymi politbyrami mu budú držať palce. Vybavia mu celu s Majkom a občas na jeho statočnú povahu vypijú aj nejakú borovičku.

Pre Slovensko je dobré, že sa ozývajú hlasy, že by aspoň niektoré prípady Dušana K. mali byť znovu preskúmané. Sile Slovenska by nesmierne pomohlo keby sa občania dozvedeli pravdu o zločinoch, ktoré sa diali a ešte aj dejú na ich úkor.

Duško, prosíme začni spievať. My čakáme.

Ficov blog