Súdruh Fico a na Kisku prezumpcia viny neplatí?

Súdruh R.Fico na tlačovkách tvrdíte, že ste údajne vyštudovaný právnik. My čo sme študovali za totality vieme, že nad plagiátormi bola ešte jedna vrstva, ktorá má ešte väčší guláš vo vzdelaní ako oni.

Ja sa vrátim. (www.aktuality.sk)

Keď vás národ vidí ako sústavne manipulujete jednoduchými právnymi termínmi ako ústava, právny štát, rozdelenie moci v štáte, prezumpcia neviny musí mať vážne pochyby o vašom titule, právnickom vzdelaní a skúsenostiach. Evidentne zapadáte do skupiny študujúcich darebákov, ktorá na vysoké školy neprišla študovať, ale po straníckej línii sa čo najskôr vyšplhať ku korytám a papalášskemu spôsobu života.

Boli to členovia a čakatelia členstva v KSS. Automaticky keď sa dostali na listinu vyvolených, 90% z nich zmenilo svoje chovanie. Ako generácia budúcich nadľudí sa buď okamžite alebo postupne vyčlenila z kolektívu. Budili oprávnený strach. Boli nečitateľní. Boli nedotknuteľní. Nikto nevedel čo od nich čakať. Keď prišli na žúry na internátoch, tak tie okamžite stratili energiu, pretože ich narušila neistota. Na niektoré skúšky sa nemuseli ani pripravovať, pretože skúšajúci boli ,,ich“ ľudia. Nemali problém sústavne intrigovať, bonzovať, občas podkúriť pri skúškach, občas niekoho navrhnúť na vyhodenie zo školy. Už na škole KSS pozorovala z koho budú svine a z koho exportné svine, aby nastúpili do prvej línie a udržovali totalitný režim pri moci. Najstatočnejší boli trénovaní na manipulačne metódy, ktoré vypracovala pre socialistický sektor KGB. Šíritelia diabolčiny už vtedy odhadli čo odhaľujú dnes športoví tréneri, že 90% úspechu je v hlavách.

Keď si človek zrekapituluje 30 rokov vašej činnosti v politike, tak platia na vás všetky kritéria ako za boľševika. Aplikácia komunistických zásad v strane hlasosmer KS i pri vládnutí je tak identická ako keby ste boli jednovaječné dvojčatá. Ste šikovný človek a vychoval ste si aj svojich nástupcov, ktorí budú ďalej slúžiť zlu, mafii, oligarchii a likvidovať našu krásnu krajinu.

Keď sme sa včera dozvedeli o zatknutí bývalého policajného prezidenta Tibora G. a o jeho formovaní zločineckej skupiny na vypaľovanie a vydieranie podnikateľov daňovou kontrolou, tak každého musela napadnúť ako prvá mediálna likvidácia bývalého prezidenta Andreja Kisku vašou stranou.

Sám ste sa postavil do úlohy verejného sudcu. S Pellegrinim a celým straníckym politbyrom ste všade šírili správy bez ohľadu na nejakú hlúpu prezumpciu neviny. Potrebovali ste odstaviť človeka, ktorý začal vidieť do falošných kariet, ktorými ohlupujete celú republiku a najviac dôchodcov a najslabších.

Ľudia s dlhšou pamäťou si okamžite vybavili vaše odporné útoky s dôkladnými znalosťami o účtovníctve jeho firiem až do 90- tých rokov. Bol to mediálny lynč, verejné ohováranie, ktoré je zrovnateľné s putinovskými útokmi na disidenta Navaľného. Podľahla mu väčšina obyvateľstva a aj médii. Podľahol mu aj A.Kiska a stiahol sa z politiky.

Včera sa línia vašich tajných vedomostí odhalila a len hlupák by si to nedosadil do rovnice, ktorá vyplávala na povrch. Národ sa tak oprávnene pýta, dodával Tibor G. a Dušan K. správy o účtovníctve, daňových priznaniach nielen Norbertovi B., ale aj Ficovi, Kaliňákovi, Pellegrinimu a Sakovej? Národ sa pýta, keď malo politbyro strany také informácie, koľko ľudí bolo do celého byznisu namočených? Národ sa pýta, koľko tisíc ľudí mimo mediálny záber zničila strana hlasosmer KS a pod jej kuratelou pracujúca justícia a polícia za 14 rokov činnosti? Národ sa pýta, prečo Dušan K., Tibor G., či Monika J. jednali tak suverénne a verili, že sa im neskriví ani vlások na hlave?

Nebolo to len preto, že mali vaše požehnanie ako predsedu vlády?

Hra na demokraciu vo vašom podaní pomaly končí. Máte šťastie, že kompletne zapredanie krajiny mafii a oligarchii nie je v trestnom poriadku považované za vlastizradu. Aj tak vás desať tisíce ľudí, ktorým ste zničil život musí považovať za zbabelého chudáka, ktorý svoje talenty daroval zločinu a krajinu zničil viac ako vojnový útok.

Bolo by vhodné, keby sa podarilo a nastúpili ste cestu vašich straníckych súpútnikov Dušana K., Tibora G., Moniky J.. Mám ale silnú pochybnosť, že niekto v justícii bude mať odvahu vám seknúť po prstoch zababraných od falošných kariet. Sme stále viac komunistická krajina ako právny štát.