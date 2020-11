Som zločinec a nechcem aby ma riešila Ficová kurtizána a Čižnár-Gašparovičoví protežanti

31 rokov úspešne imitujeme právny štát. S naivitou infantov si veselo klameme, že už len malilinký krôčik a bude tu zázračný raj spravodlivosti pre všetkých. Bojíme sa odpovedí na dospelé otázky.

Tu natočíme film alebo seriál, tu precitneme pri hrobe zavraždeného, tu sledujeme, že mediálne zločiny sú úplne iné ako vagóny nespravodlivosti páchané na obyčajných ľuďoch, tu nechápeme ako univerzitne vzdelaní ľudia môžu uveriť jalovinám ako samoúnos alebo samoamnestia, tu sa zhrozíme nad 61:0, tu 2,5 roka tupo sledujeme ako sa doručuje listová zásielka pre najznámejšieho človeka v krajine, tu sledujeme útok na neofašistov a vieme, že na neoboľševikov, ktorí sa nám vysmievajú do ksichtu nikdy nebude použitý rovnaký meter spravodlivosti, tu vidíme ako sa bezohľadne kriminalizujú narušitelia systému.

To sme my. To je Slovensko a karavána systému štátnej kriminality putuje neohrozene ďalej aj napriek hŕstke zásahov do prehnitého organizmu.

Zvykli sme si. Nenormálne sa stalo normálnym. Všetko je v súlade so zákonom, ale nič v súlade so zdravým rozumom. Skutky sa nestávajú a tie čo sa náhodou stanú sa úspešne odkladajú. Dovolili sme, aby politickí barbari vykastrovali prirodzené hodnoty civilizácie a nahradili ich alibistickými frázami, právnickou rétorikou, vágnymi zákonmi a ústavou, ktorú sami nikdy nedodržiavajú. Príklady degenerovaných elít magicky priťahujú a kriminalita sa šíri celou krajinou, rodinami, firmami, úradmi, sociálnymi sieťami ako mor.

Zločin sa stal súčasťou DNA Slovenska. Rýchlo a masívne sa otupujú hranice prirodzenej spravodlivosti. Akumuluje sa nevraživosť, napätie, rastú rozbroje, spoločnosť sa rýchlo polarizuje.

Kedy začne justícia pískať rovinu?

Dnes vyberáme generálneho prokurátora. Je to jedna z príležitosti ako by sa systém mohol začať meniť. Momentov, keď parlament verejne komunikuje so zástupcami justičnej moci nie je veľa a treba to maximálne využiť. Pokiaľ nebudeme mať sebavedomý právny štát, nikdy sa nepohneme z miesta. Usilovnosť a aktivita ľudí vždy pôjde do stratena. Zločinci budú donekonečna vyžierať hrozienka, ktoré im nepatria.

Bohužiaľ podľa toho čo som za dva dni sledoval, nie som presvedčený, že by mohol byť nejako narušený paralelný systém našich ľudí v justícii.

Preto ako občan milión mám vážnu obavu o budúcnosť právneho štátu a nezávislosť justície. Preto sa dovoľujem pýtať za všetkých ľudí, ktorí prahnú po spravodlivosti a ktorým justícia a štát za posledných 31 rokov vedome ublížili.

Vážení kandidáti za generálneho prokurátora, poslanci NR SR,

bol by som rád keby ste konečne začali riešiť voľbu GP podľa skutkového stavu Slovenska, našej justície a nie nejakých imaginárnych fantázii a bludov. Nebudem sa s Vami hádať, či sme právny štát alebo kriminálny. Len vám pripomínam, že vo väzbe sedia policajný prezident, špeciálny prokurátor, pár sudcov. Keď sa v rozhovoroch vyjadrujú insidri, tak naznačujú, že je to stále len torzo justičných zločincov. Prekonávame svetové rekordy. Talianski mafiáni a ruskí vorovia v zákone len tíško závidia ako elegantne sa dajú posunúť rozmery štátnej kriminality. Nepochybujem, že väčšina zločincov, ktorí vedia ako fungujú mechanizmy justície a jednajú bez záujmu médii si stále nájde cestičky ako svoje skutky čo najviac zbagatelizovať alebo rovno hodiť do autu. Nepochybujem, že i dnes v parlamente sedia ľudia, ktorí sa pri Vašich otázkach ticho smejú.

Vážení kandidáti na GP,

Nemám právne vzdelanie a moje otázky môžu vyznieť amatérsky. Je možne, že niektoré otázky sa Vás legislatívne nemusia dotýkať, preto sa dopredu ospravedlňujem za prípadne omyly. Ide mi o nápravu celého komplexu justície, ktorého je veľkou súčasťou i Váš budúci úrad. Na konci si v poznámkach môžete prečítať moje normy pre bezprávie na základe, ktorých uvažujem. Otázky kladiem jedine so zámerom pomôcť právnemu štátu a očiste justície.

Na úrade prokuratúry som strávil cca pol hodiny a na súdoch asi 20 hodín za celý život. Aj z toho minima času môžem povedať, že tam máte na 99% dosť značný neporiadok a minimálnu profesionalitu. Dnes Vám samozrejme nemôžem povedať ako som na to prišiel, ale je to podobné ako keď priletíte na BTS a vidíte perverzity, ktoré nikde v krajinách orientovaných na komfort občana nevidíte alebo keď idete z letiska do centra Bratislavy a vidíte šikanu cestujúcich DP.

Takisto neverím nikomu, kto tvrdí, že si za svoje funkčné obdobie v justícii nevšimol mechanizmy zvrátených vzťahov, ktoré tam pretrvávajú od roku 1946, keď ich sem implantovali sovietski súdruhovia.

Za alibistické a neprofesionálne považujem výroky rady prokurátorov z ktorých jasne vidieť, že ide len o zachovanie súčasného stavu a eliminovanie všetkých zmien, ktoré by mohli viesť k náprave.

Moje otázky na všetkých kandidátov GP.

-Myslite si, že za posledných 31 rokov bolo na Slovensku jasné demokratické rozdelenie moci na výkonnú, zákonodárnu a súdnu alebo bol v justícii silný politický tlak ako za socializmu?

-Je možne, že Kováčikových 61:0, by v praxi mohlo byť aj 0:61. Čiže, 61 vedome zahladených zločinov?

-Organizovaný zločin sa po afére Mariana K. spamätáva a buduje nové štruktúry nie len v politike, ale i justícii. Ako chcete zabrániť novým Kováčikom, ktorí už budú jednať na základe poučení z krízového obdobia a takú okatú hlúposť nikto už neurobí?

-Bývalá prokurátorka E. Mišíková sa vyjadrila, že 99% nových prokurátorov sú Čižnárovi protežanti. Vzhľadom na to, že sme vyrastali v socializme a vieme ako podobné mechanizmy fungovali, by ma zaujímalo, či všetci GP od roku 1989 nominovali len svojich koňov?

-Takto vybraní prokurátori sú automatickí zaviazaní tým, ktorí si ich presadili a nanútili GP. Prečo sa rada prokurátorov alebo nikto z Vás proti tomuto chorému systému nikdy neohradil a nevzoprel?

-99% je obludné číslo, ale je možné, že aspoň Parettových 20% prokurátorov po celej republike je niekomu zaviazaných a v krízových momentoch vedia alebo musia podať našim ľuďom pomocnú ruku?

-Prečo si myslíte, že poškodení kandidáti, ktorí neprešli výberom nikdy nežalovali tento šialený systém?

-Z väčšiny prokurátorov a sudcov s ktorými som prišiel do styku vyžarovala nadradenosť až űbermenschstvo. Ako chcete budovať etiku a profesionalitu v prokuratúre?

-Sudkyňa Monika J. v threeme ďakuje Marianovi M., že jej konečne dodal nejakú prácu a že sa na súde nudia. Myslíte, že nedostatok práce je aj na prokuratúrach a ľudia len predstierajú zaneprázdnenosť ako za socializmu?

-Zasvätení sa vyjadrujú, že len minimum justičnej kriminality preniklo na verejnosť a že keby nebolo threemy, tak všetko bude fungovať nerušene ďalej. Ako chcete riešiť kraje, okresy, kde je veľký predpoklad, že bezprávie má zelenú?

-Veľa ľudí, ktorí sa ozvali proti pomerom v justícii bolo spätne kriminalizovaných. Ako chcete zabrániť tomuto fenoménu, ktorý brzdí rozvoj právneho štátu a odvahu občanov?

-Koľko tisíc nevinných ľudí podľa Vás doplatilo za posledných 31 rokov na choré pomery v justícii?

-Kedy občan bude mať možnosť si to rozdať ako rovný s rovným so všetkými predátormi, ktorí vedome brzdia budovanie právneho štátu? Za rok? Za 10 rokov? Nikdy?

Ďakujem za odpovede.

Zhoda okolností, ktorá na Slovensku nastala sa dá nazvať Kuciakov zázrak. Je len na nás, či situáciu využijeme a začneme budovať skutočný právny štát alebo tento moment preflákame ako posledných 31 rokov.

Bezprávie vzniká vtedy, keď je narušená rovnováha.

Keď nejaký človek dostane viac alebo menej toho, čo mu

po práve patrí. Vzájomná spravodlivosť spôsobuje úplnú

rovnosť a bezprávie je príčinou nerovnosti. Spravodlivosť

presne a vecne vyrovnáva nerovnosť a riadi činnosť všetkých

cností tak, aby viedli k spoločnému blahu.

B.Kafka