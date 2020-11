Papalášstvo od Mečiara po Beblavého

Cesta k predčasným voľbám a ľahkému vegetovaniu v parlamente môže byť rôzna. Niektorí sústavne klamú a intrigujú v médiách. Druhí idú vypisovať referendá. Niekto napíše knihu, ktorou sa už v názve diskvalifikuje.

Papaláš o papalášovani. (Bux.sk)

Bývalý poslanec Miroslav Beblavý, symbol straníckej migrácie, výbehových strán a viackrát prehraných volieb, napísal knihu s atraktívnym názvom ,,Nová Šľachta“ s podtitulom ,,Papalášstvo od Mečiara po Matoviča.“ Aj keď som knihu nečítal, irituje ma jej populistický podtitul, ktorý zbytočne útočí a kope do súčasného premiéra.

Igorovi Matovičovi môžeme vytknúť veľa vecí. Napr. že je intrigán, že je zmätkár, že je hrubý, že je nestály, že je samoľúby, že má otravné tlačovky, že píše infantilné statusy na facebooku.

I. Matovič je v prvom rade rebel, ktorý v nesprávny moment pretiahol strunu a náhodou sa vyskytol vo vládnom porceláne. Preto ho nemožno urážať papalášstvom, pretože do tej kategórie jednoducho nepatrí a nemá na to žiadne predpoklady. Možno s nástupom do funkcie niektoré veci vyzerajú ako by bol politickým prospechár, ale je to len optika úradu a nie jeho kontraverznej osobnosti.

Papaláš je politický zlatokop. Leňoch s kvetnatou slovnou zásobou ktorej gro tvoria megalomanské sľuby, sústavné spochybňovanie cudzích myšlienok, podmieňovací spôsob BY SA MALO UROBIŤ a s vagónmi presvedčivých výhovoriek prečo sa to neurobilo. Papaláš vyššej kategórie miluje vládny špeciál, vládne limuzíny, vládnu ochranku, mladé a atraktívne ženy, mužov. Rád sa stýka s pochybnými podnikateľskými elitami, ktorým sa vždy štedro revanšuje zo spoločného. Papaláš sa nikdy nevyskytol v reálnom živote a nikdy nezarobil peniaze inak ako politickou demagógiou. Papaláš sa preto deleguje do hereckých roli, kde sa raz postaví k sústruhu, zbiera krumple alebo je samozvaným expertom na niečo čomu nerozumie. Papaláš nikdy, ale nikdy nesmie priznať chybu, pretože tým by stratil svoj spoločenský status a úplne by sa znemožnil v papalášskom rybníku.

Platí niečo z toho na I. Matoviča? Vždy jazdil na autách z druhej ruky. Odmietal štátnu ochranku. Ako jeden z mála politikov vybudoval prosperujúcu firmu bez štátnych zákaziek. Miluje svoju ženu a rodinu. Nemá problém priznať, že premiérske kreslo pre neho nie je to orechové. Ale stále bojuje a buď to utrasie alebo.....

Pán Beblavý, 20 rokov sa venujem štúdiu politickej kriminality na Slovensku a v Čechách. Odporúčam, aby ste začal svoju kariéru o papalášovaní v ÚPN. Teraz to síce majú pod rukou hlasosmerácki neokomunisti, ale určite by ste tam objavil veľa zaujímavého. Teda pokiaľ vôbec viete čo chcete a čo chcete pre túto krajinu.

Veľa šťastia a knihu asi radšej stiahnite z predaja, lebo je to asi i Vaše zrkadielko.