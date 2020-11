Pani Balogová, prečo SME asistuje pri samoamnestii malého Fica?

Dnes ste publikovala stĺpček v ktorom reagujete na agentúrnu správu o výpovedi Moniky J.. Všetky média hovoria o kontaktoch obžalovanej s oboma bývalými premiérmi zo strany hlasosmer KS R. Ficom a P. Pellegrinim.

Samoamnestovanie (FB)

Vy vo svojom príspevku píšete len o chobotnici R.Fica. V celom článku nie je ani jeden krát spomenutý jeho oddaný žiak a na 99% budúci nasledovník trónu neoboľševikov, mafie a oligarchie P. Pellegrini.

Čím si u Vás Pellegrini zaslúžil, že ho ani raz nespomínate? V čom bol lepší ako Fico? Pellegrini sa nikdy Ficovi nevzoprel. Pelle nikdy nebojoval za prerod strany, ktorá ho vychovala a dala mu bohatstvo, ktoré len tak-tak upratal. Pri zákernosti hlasosmeru nie je jasné, či sa strana skutočne rozdelila alebo je to politický manéver, aby rabovanie krajiny mohlo nerušene pokračovať pod novou zástavou.

Nie je to Pelle, ktorý to hodil na Mečiara a sám sa samoamnestuje od všetkých smeráckych zločinov? Nie je to Pelle kto si zobral do strany národný krovinorez, pána 10000% pri štátnych zákazkách, Kaliňákovú podržtašku, ktorej asistoval sám Tibor G. a zásoby neschopných politikov schopných urobiť všetko? Nie je to on, kto nám klame o transparentnosti strany a celú ,,kampaň“ pardon zber hlasov zvládol v štátnom bavoráku so štátnou ochrankou? Nie je to on, kto do volieb nastúpil s lenivým, trojbodovým programom, aby ukázal, že parlamentná demokracia je totálne mŕtva a stačí pekný ksichtík a pár múdrych fráz pre neinformovaných?

Hlasosmer totiž nie sú len tieto neoboľševickou ideológiou spojene dvojičky. Hlasosmer to sú stovky, možno tisíce oddaných chobotničkárov, služobníkov zločinu roztrúsených po celom Slovensku. Hlasosmer to sú stovky zničených životov bežných občanov. Hlasosmer to nie len maximálna podpora zločinu, ale to je absolútna lenivosť a 14 rokov ignorovania rozhodujúcich rezortov krajiny.

Pani Balogová 20 rokov sa venujem štúdiu psychológii politického zločinu na Slovensku a v Čechách. Je pre mňa tristné medzi riadkami čítať, že ani jeden slovenský novinár v živote nenahliadol do archívov ÚPN. Celý novinársky stav varí len z mafiánskej vody a ešte nikto nezverejnil jasné paralely s KGB- áckym manipulačným drilom, ktorý absolvovali tisíce a možno desať tisíce bývalých nomenklatúrnikov, ŠTBákov, MGIMO absolventov. Dnes tieto techniky úspešne používajú pri riadení štátu správnym hlasosmerom.

Koalícia, novinári, ani BA kaviareň vôbec nevedia čítať hru, reagovať na podlosti ponúkané na striebornom podnose. A Slovensko naráža na nové a nové dná.

Aj keď ste súkromný denník, tak Vaša podpora malému Ficovi by nemala byť taká okatá. Pozorný čitateľ si to všimne a navlečie Vás do dresu babky Pellokratky. Ten už obliekajú okrem známych neokomunistických firiem i v Markíze, či Focuse.

S pozdravom za zdravú demokraciu na Slovensku

PK

P.S. Vopred ďakujem, že môj blog nebude stiahnutý z titulky.

Za príspevok k budovaniu národnej demokracie budem považovať, keď môj názor postavíte na titulku rovno vedľa Vášho.

Komentár pani Balogovej