Vzniká rakovinový nádor ŽVAST. V priamom prenose.

Bratia, sestry, vychutnajte si zázrak antistvorenia. Neposkytne Vám ho žiadna TV, FB, internet, univerzita, CERN. Pozrite ako reálne vzniká a bude sa vyvíjať malígny nádor, ktorého budete súčasťou nasledujúcich 20 rokov.

King of Brainwashing. (FB)

Len málokedy sa môžeme dotknúť budúcnosti s takou intenzitou ako keď včera voľbou predsedu dokonala svoj vznik strana ŽVAST (hlas, hlasosmer, smerohlas). Len málokedy je direttisima zla, biedy a národnej naivity tak jasne vymedzená ako keď si zrekapitulujeme politické, 20 ročné bačovanie súdruha Pellegriniho a jeho parťákov z kategórie zúfalí, zúfalejší a nesvojprávni. Len málokedy dostaneme taký jasný signál, že pokiaľ s parlamentnou demokraciou neurobíme razantný krok, tak nás čaká nadvláda dokonalých primitívov.

Do arény vstúpil býček na úteku. Jeho tromfami sú atraktívny sexappeal, schopnosť prispôsobiť sa hocičomu a hocikomu, kto prináša voličské hlasy, aby on mohol papalášovať, pretože to je jediný zmysel jeho politického života.

Línia slovenských politických omylov od Husáka cez Mečiara, Fica má vynikajúceho nástupcu. Mutant mimoriadnej flexibility nehľadá inšpiráciu na svoje zvrátene chúťky len na Slovensku. Teatrálnymi výstupmi kopíruje veľký vzor miestnych neoboľševikov súdruha Putina. Ten sa rád predvádza v kostýmoch pracujúceho ľudu, aby v súkromí žil opulentný život multimiliardára.

Sformovaný je už aj volebný kapitál. Babky Pellokratky. Životom sklamané tetušky, mamičky, spinsterky dostali nový impulz. Z Pasienkov, z mítingov MDŽ sa premiestnil ich moderný idol cez displeje priamo do ich opustených domovov a duši. Tam ho môžu nerušene obdivovať a hrkútať slepú odrhovačku: ,,Jaj, ale je to rúči fešáčisko. A aký pracovitý on je. Po víkendoch orie, kosí, krumplíky zbiera. Tak, ten to tým matovičovým somárom poriadne natrie. Takieho Slovensko potrebuje.“

Nadržaní sú už aj oligarchia a mafia. EU fondy gigantických rozmerov treba čo najskôr upratať na tie správne účty. Po Kočnerových excesoch je potrebný nový vietor v justícii a polícii. Je treba upevniť beztrestnosť našich ľudí a razantne zastaviť vyčíňanie Kolíkovej a Matoviča.

Médiá a BA kaviareň tiež nezaháľajú. Pellegrini od volieb dostáva obrovský priestor v médiach. Okato mu drukujú markíza, denník N i SME. Agentúra Focus mu hneď spočiatku pripravila na mieru šité prieskumy. Zámer je jasný. Využiť politika bez chrbtovej kosti na skorý návrat progresívcov do hry a schváliť kontroverzné zákony.

A čo ostatní? Zvyknime si, emigrujme alebo sa pustime do boja, lebo dvojjamkový valec nás rozdrví na kašu.