Pani prezidentka, prosím začnite konečne čítať hru

Keď na začiatku 80 rokov minulého storočia začalo KGB vyvíjať a aplikovať nenásilné formy manipulácie obyvateľstva, tak do procesu zapojilo viac ako 60% svojich ľudí a zdrojov vo všetkých postkomunistických krajinách.

Jedným zo základných pravidiel bolo postupné, aktívne a viacnásobné spochybňovanie nových myšlienok. Samozrejme mala nasledovať totálna existenčná alebo psychologická likvidácia kacírov, ktorí s novými myšlienkami prichádzajú.

Neokomunisti (FB)

Asi najväčším omylom novembra 1989 bolo, že sme za komunistickým bačovaním zatiahli mentálnu roletu. Václav Havel pamätným výrokom - ,,Nie sme ako oni“ prakticky nechtiac amnestoval tisícky, možno desiatky tisíc cvičených ,,zločincov“, ktorí tieto zákerne metódy neváhajú v kritických momentoch hocikedy použiť k svojmu prospechu v demokratických podmienkach. Kto sa nebojí čítať medzi riadkami tak tieto útoky smerujúce na podvedomie nerozoznáva len v správaní Fica, Pellegriniho, všetkých hlasosmerákov, ale i Penty, J&T, Klausa, Zemana, Babiša, Mečiara, Danka a mnohých ďalších, ktorým bordel, polarizácia a strach v spoločnosti vyhovujú. Prináša im bezpracné zisky. A kto si zvykol na easymoney, tak zákonite sa ich nechce vzdať.

Preto je naša krajina na tom oveľa horšie ako v roku 1989. Máme kriminálny štát a zločinci robia všetko preto, aby čo najskôr zlikvidovali ofenzívu I. Matoviča a uchovali status quo v polícii a justícii. Zastavili masívne zatváranie svojich ľudí a ďalej pokračovali v rabovaní krajiny.

Covid-19 im prihral tromfového žolíka. Diabol veľkosti horčičného zrnka je súper, ktorý generuje tisícky premenných. A kde je veľa premenných je živná pôda na zmätky a chaos. Každý chce byť zdravý. Každý chce i naďalej viesť normálny život bez obmedzení. Každý sa chce nerušene stretávať so širokou rodinou, priateľmi, chce pracovať a venovať sa svojim koníčkom. Tieto položky sa bohužiaľ medzi sebou negujú. Dá sa nad nim vyhrať len s trpezlivými a disciplinovanými občanmi, ktorí chápu jeho nebezpečie. Nedá sa nad nim vyhrať akonáhle sa sústavne a cieľavedomo národu podsúvajú stratégie, ktoré jeho existenciu spochybňujú a špinavo útočia na tých ktorí s nim bojujú.

I.Matovičovi môžeme vytknúť veľa hlúposti, ale nemôžeme mu vytknúť, že sa nepostavil zodpovedne a s plnou vážnosťou k riešeniu pandémie. Kto sleduje situáciu v zahraničí, tak nebadá rozdiely medzi covidovými číslami na Slovensku a v okolitých krajinách. I keď sú metódy boja v každej krajine iné. Samoľúby, ale odvážny solitér s kopou netradičných riešení, ktorý bude raz vyhlásený za zakladateľa skutočného právneho štátu na Slovensku, celkom úspešne vyhodnotil situáciu v boji s neznámym protivníkom. S teamom odborníkov vynikajúco zhodnotil stav zdecimovaných nemocníc, ktoré dostal ,,bonusom“ od svojich lenivých predchodcov. Plošné testovanie bolo v daný moment skutočne dobrým riešením ako nemocnice zachrániť pred návalom Covid-19 pacientov, ktoré by nezvládli. Pomohlo rizikovým oblastiam ako Kysuce, Orava. Ukázalo stav pandémie v jednotlivých regiónoch.

Ešte pre testovaním nastúpili hlasosmerácke hyeny. Využili svoj vplyv u cca 30% obyvateľstva a vyzvali k sabotáži testovania. Matovič pohotovo reagoval a testovanie bolo úspešné. Prišla ďalšia vlna provokácii a súdruh Fico s pánom Kotlebom zneužili oslavu 17.novembra na protivírusové demonštrácie. Veľká časť ,,bojovníkov“ za slobodu bola bez rúšok. Tu urobil Matovič väčšiu chybu. Mal sa vysporiadať aspoň s iniciátormi zakázaných protestov. Neokomunistickému i neofašistickému predátorovi by pár dni vo vyšetrovačke určite neuškodilo. A ostatní by pochopili, že sa nehrá o fazuľky, ale o holé životy.

Po týchto akciách prišli ďalšie prejavy provokácii. Dnes iracionálne výlevy prichádzajú zo všetkých kútov. Myslím, že týmto spôsobom smeruje do prístavu Bergamo alebo Ischgl. Možno o level vyššie, pretože sa budujú základy anarchie.

Pani prezidentka, vy ste včera tiež prispeli svojim polienkom do ohňa, keď ste verejne spochybnila autoritu premiéra. Podmieňovací výrok -,,mal by zvážiť“, ktorý citovali všetky média, nerieši absolútne nič. Patrí skôr do arzenálu anonymných internetových diskutérov a nie do úst dámy, ktorá ašpiruje byť jednou z vrcholných štátničiek v Európe.

Je zábavné, že všetci kritici prichádzajú s tonami ,,keby a malo by sa“ riešení, ale ani jeden kandidát neprišiel s konkrétnou, verejnou ponukou, ktorá by ho vystrelila priamo na Nobelovské polia a na doživotie by získal svetovú slávu. Pán premiér, vážená vláda, milí spoluobčania. Som presvedčený, že zvládnem riešenie covid krízy lepšie ako Vy. Tu sú moje návrhy. Tu sú pravdepodobné výsledky. Tu sú profity pre Slovensko a celú západnú civilizáciu. Beriete, neberiete?

I.Matovič by sa v daný moment na chvíľu zamyslel a vykríkol ako Shangy po ôsmom mieste v obráku v St. Catharne. YES. V ten moment by z neho spadlo bremeno enormnej zodpovednosti o ktorej nemá nikto z nás ani potuchy.

Bohužiaľ za Matovičom nikdy, nikto s relevantnou ponukou nepríde. Každé covid riešenie, totiž v sebe ukrýva obrovské ALE. Môžete vyberať len z polovičatých alebo dočasných riešení, ktoré nikdy situáciu natrvalo nevyriešia.

Pani prezidentka, všetci sme netrpezliví a chceli by sme mať ten cirkus za sebou. Bohužiaľ musíme ešte chvíľu vydržať. Je veľmi ľahké kopať do Matoviča. Ale on je jediný ,,decision maker“ a má právo na vlastné rozhodnutia.

Taktiež by ste si mali uvedomiť ako neokomunisti vygumovali z verejného života pani I. Radičovú i Vášho predchodcu A.Kisku. Mali by ste situáciu lepšie čítať a modliť sa, že tu máme takého ,,šialenca“, ktorý začal čistiť 72 rokov nevykydaný hnoj v SK chlieve. To, že občas utrúsi nejakú nekorektnú frázu alebo slovko by sme mu mali prepáčiť. Nikto nie je dokonalý.

Ďakujem za pochopenie.

PK