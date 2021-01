Tvrdá židovská lekcia Sulíkovi, Pellovi, EU a vlastne všetkým kváziekonómom sveta

Ak náhodou budete v pokušení skúmať globálny úspech Židov vo svetovom kontexte, budete mať ochotu zájsť ďalej ako ku frázičke - Lebo Soros, tak si pozrite jednu tabuľku a viac vám nebude treba. V jednoduchosti je gigantická sila.

Svetová realita (FB)

Každý deň sa na nás z médií valia stovky zaručených ekonomických správ, analýz a názorov od ekonomických géniov, expertov, politikov alebo novinárov. Ročne sú po celom svete stovky špeciálnych kongresov kde sa konfrontujú vízie, skúsenosti a odhady ako by celej planéte malo byť lepšie. Svetové knižnice majú milióny titulov, z ktorých sa dozviete zaručené informácie, čo máte urobiť, aby ste zaklopali na dvere klubu milionárov.

Potom príde skutočne skutočná kríza, kde ekonomickí experti môžu uštedriť tvrdé direkty konkurencii, ale oni sú len ticho, alebo iba frázujú, váľajú šunky v Dubaji, prípadne konšpirujú. Vy zistíte, že 90% ich slov sú táraniny, mediálna vata a historické skúsenosti, ktoré už dávno neplatia.

Z nasledujúcej tabuľky jasne vidieť, kto pochopil liečenie Covidovej krízy najlepšie a zvolil jediné vhodné riešenie pre západnú civilizáciu. Tým je okamžité naštartovanie ekonomiky. To sa dá dosiahnuť jedine čo najrýchlejším preočkovaním celej populácie.

Izrael zvolil diabolské tempo. V praxi ukázal to, čomu sa hovorí byť v pravý čas na pravom mieste. Je o niekoľko konských dĺžok pred zvyškom sveta. Na dohľad ho majú Spojené Arabské Emiráty a Bahrajn. Vzhľadom k počtu obyvateľstva si zle nepočínajú ani Veľká Británia a USA. Štáty EU stále paberkujú. Presne ako 20 rokov od schválenia ekonomickej kapitulácie EU Lisabonskou stratégiou.

Vakcinácia krajín vo svete. SK - 0,36; CZ - 0,19; Rusko - 0,55; svet - 0,30 (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)

Richard Sulík už nikdy v živote nebude mať takú historickú šancu ukázať EU, že je to len spolok diletantov, čo celý život tvrdí. Mohol sa odpojiť od katastrofálnej stratégie babrákov z Bruselu a ukázať na malom priestore, ako sa to robí. Mohol urobiť európske výzvy a zachrániť trebárs lyžiarsku sezónu v Európe. On sa upratal do Dubaja a namiesto toho aby naháňal vakcíny po celom svete, národ dostáva lekciu z pravicového papalášizmu.

Majiteľ dvoch diplomov z ekonomických univerzít Peter Pellegrini z komunistického Hlasosmeru, tiež mohol preukázať viac ekonomického ducha. Namiesto sústavného hádzania špinavých polien súčasnej vláde tiež mohol ukázať, že do škôl nechodil zbytočne a vie i samostatne myslieť. Bohužiaľ len ukázal, že nemá o ekonomike a fungovaní štátu ani najmenšie vedomosti. Vie len nariekať a radšej sa oddal bezohľadnému vytĺkaniu politického kapitálu na hrobe skorumpovaného policajta.

Oči plačú, keď vidia v televízii Ursulu von der Leyen. Plachá politička bez vlastného názoru nám ponúka zúfalé riešenia, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo očakávame od EU. Rýchlu záchranu ekonomiky.

Len pár dní potom čo EU bezočivo schválila prvý štát polootrokov v Európe sa chváli opatreniami, ktoré môže ponúknuť každý priemerný žiak ekonomickej školy a nie vrcholný orgán 500 miliónov Európanov.

Covidové divadlo vstupuje pomaly do druhej sezóny. Ekonomika ešte neukázala presný účet za prvú sezónu, ktorý bude oveľa mastnejší ako ten v roku 2008.

Perspektíva Slovenska a EU je katastrofálna. Na horizonte nie je nikto, kto by prekročil vlastný tieň. Možno aj keby bol, inštitucionalizované mechanizmy priemerných mu ho nedovolia prekročiť.

A čo na to Židia? Za pár týždňov budú mať preočkovanú krajinu. Budú robiť to, čo vedia historicky najlepšie. Reálny biznis založený na peniazoch a na rýchlych riešeniach, ktorým sa o niekoľko desiatok rokov nevyhnú ani iní. Napríklad EU.

