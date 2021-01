Hlasosmer KS – národné trolovacie centrum

Kto chce žiť v reálnom svete, musí najskôr veriť v niečo naprosto nereálneho. Nikto nikomu nemôže dopredu zaručiť napríklad to, že pravda skutočne zvíťazí, ale napriek tomu má zmysel chovať sa, ako by to tak bolo. Len idealizmus dá životu smer a program, bez ktorého sa existencia zvrhne v nekonečné provizórium prežívania.