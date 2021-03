Za 21 minút vyhlásim štátny prevrat, pripravte sa

Dnes, 15.3. 2021, využijem svoje práva a vyhlásim štátny prevrat. Pretože všetci potrebujeme vybudovať silný štát, kde bude 5 miliónov sebavedomých občanov a ja veľa veci neviem, budem potrebovať Vašu pomoc.

Vážení občania Slovenska, vyhnanci s SK pasom, zahraniční Slováci

Bude to môj prvý prevrat v živote a nerád by som urobil toľko elementárnych chýb ako sa urobilo v roku 1989, ktoré sa s nami vlečú, nabaľujú 31 rokov a nevieme sa ich zbaviť. Napokon už E.Hemingway tvrdil, že prvá verzia čohokoľvek je sračka.

Slovensko, beží ti čas (PK)

Slovensko sa zásluhou vlády pána Matoviča a pani Kolíkovej po prvýkrát od roku 1993 resp. 1989 resp.1946 resp. 1938 má možnosť stať skutočným právnym štátom pre všetkých. Nastáva koniec všetkých výhovoriek a ostáva len surová pravda. Buď alebo. Musíme sa vzpriamiť všetci a zabojovať o naplnenie našich predstáv o zdravom štáte. Musíme vrátiť nepísané pravidla žitia do životu spoločnosti a krajiny.

Sme rôznorodou zmesou 5 miliónov rôznych tvári, figúr, charakterov, skúseností, ambícii, talentov, odváh, strachov, energii, emócii, nárokov, komplexov, diagnóz a iných vlastností. Aj napriek tomu gulášu verím, že 80 až 90% z nás ma základnú predstavu, že chce prežiť dôstojný život, mať sa dobre a aby sa mali dobre aj členovia našej rodiny.

Nikdy si nebudeme rovní. Život nikdy nebude spravodlivý. Napriek tomu tento horizont spoločných cieľov musí byť motorom našeho snaženia a my k nemu musíme smerovať. Čím skôr sa zbavíme prežitých dogiem, nastavíme jasné pravidla a systémy, tým skôr ho dosiahneme. Tým skôr stúpne komfort a kvalita našich životov. Vzrastie naša sebaúcta.

Sme výnimočné generácie, ktorá majú prežité skúsenosti z troch politických systémov, ktoré nefungovali, nefungujú alebo ich historická úloha vyprchala. Je našou povinnosťou k celému svetu naše historické skúsenosti pretaviť do niečoho čo na dlhé roky uspokojí nie len nás, ale inšpiruje i budúce generácie, ktoré v dynamike sveta budú môcť na našich základoch budovať zase niečo nové a lepšie.

Zmena nepríde, ak na ňu budeme čakať. My sme tí na koho čakáme, my sme zmena, ktorú hľadáme. My sme väčšie dobro.

Dovoľujem si požiadať o pomoc všetkých, ktorým záleží na tom aby sme boli silnou a sebavedomou krajinou statočných a zdravo sebavedomých ľudí. Píšte si myšlienky na vylepšenie štátu hneď od začiatku, keď budete čítať moje návrhy. Píšte stručne, konkrétne, jasne. Maximum jedna A4. Zverejnite ich na webe blogovisko.sk, blogoch SME, Denníku N alebo Pravde pod šifrou PRVRT. Prosím, neurážajte sa keď Vaše návrhy nebudú použité. Verím, že všetky budú prečítané.

Vopred ďakujem za inšpirácie

Vážený premiér Igor Matovič, vážení politici,

Ospravedlňujem sa Vám, Vašej vláde i poslancom, ktorí pracujú pre pokrok krajiny, že zasahujem do rozrobenej práce. Verím, že uverite mojim zámerov a pochopíte moje stratégie, ktoré sú historickou nadstavbou Vašej práce a ktoré v systéme parlamentnej demokracie nie je možné dosiahnuť resp. budú riešené za niekoľko desiatok alebo stoviek rokov. Verím, že ich podporíte, aktívne pomôžete a naštartujeme nové dimenzie Slovenska, EU a civilizácie.

Vopred ďakujem

Vážení vizionári, lídri, pivní skauti a ostatní, ktorí veria, že nemožné je len jedna z možnosti. že v jednoduchosti je sila, že ideály musia zvíťaziť nad ideológiami a prežitými dogmami

Vieš tvrdo a trpezlivo pracovať, vieš potlačiť na pár rokov svoje osobné ambície, vieš sa nastaviť do 24 hodinového modu Slovensko, vieš a cítiš, že tupé prežívanie, vyplakávanie a nekonečné hľadanie pseudoproblémov nie je dôstojné Homo Sapiens, vieš, že súčasné dogmy vládnutia nekorešpondujú s dynamickým rozvojom sveta a je nutné ich poriadne prekopať, vieš, že len radikálna zmena vyslobodí Slovensko zo spárov sebaklamu, naivity a Sizyfovskej demokracie, ktorú tu 31 rokov nacvičujeme, potom si ten správny, ktorého potrebuje krajina na cestu do vyššieho komfortu života. Prosím, priprav si argumenty, prečo Ťa krajina môže potrebovať a keď príde správny moment, tak zareaguj. Ideme otočiť koleso dejín, tak by si mal byť u toho.

Vopred ďakujem

Milé deti, žiaci a študenti,

Chcem, aby ste sa stali v rámci možnosti aktívnou súčasťou krajiny a pomohli ju budovať. Viem, že veľa veci my dospeláci robíme zle. Musíme hľadať spoločné riešenia, ktoré vám zabezpečia kvalitné detstvo a prípravu na život. Spoločnosti dobre pripravených občanov. Vy musíte naliehať na svojich rodičov, učiteľov, profesorov, aby Vám a Vašim súrodencom venovali čo najviac aktívneho času.

Vaše hlavy nie sú ešte zaťažené inštitucionalizovaným balastom starších generácii a mali by ste predstaviť svoje predstavy fungovania spoločnosti. Vnímajte život spoločnosti v jeho nádhere, jednoduchosti, komplexnosti a variabilite.

Prosím pedagógov na základných a stredných školách, aby v rámci slohových úloh zadali v týždni od 22.3. - 26.3. témy – Ideálna škola; ideálna spoločnosť; ideálny svet. Jednotlivé triedy vybrali tri najlepšie práce a uverejnili ich na blogovisku.sk pod šifrou NWPRVRT – trieda, škola, žiak resp. študent. Jednu prácu nech vyberie pedagóg, dve žiaci.

Vopred ďakujem

Vážení novinári, blogeri,

Prosím vás o čo najtvrdšiu, ale objektívnu kritiku všetkých mojich krokov a ľudí, ktorých vyberiem pre riadenie štátu.

Vy prichádzate najčastejšie do styku s politikou. Ste mostom medzi občanom a štátom. Politika, krajina sú vašim životom, hobby, vášňou. Študujete ich a zákonite máte najviac informácii, skúsenosti, ktoré ostatným chýbajú. Ste súčasťou našej krajiny a čím skôr budeme napredovať, tým sa budeme mať lepšie. Prosím, snažte sa uvažovať v širšom kontexte, špárajte sa v detailoch, spájajte rôzne paralely a jasne argumentujte. Snažte sa vyhýbať podpásovým, podprahovým manipuláciám, recyklovaním prežitých a neefektívnych stratégii a poskytnite vyvážený priestor všetkým. Čím surovejšiu pravdu budete písať, tým rýchlejšie budeme postupovať. Tým rýchlejšie budú rásť Vaše platy a profesionálna spokojnosť. Tým rýchlejšie sa očistíme od konšpiračných a fakových médií, politikov, dobrodruhov a strán.

Vopred ďakujem

Vážení podnikatelia, živnostníci, startupisti, vizionári,

Vy ste tí v ktorých je večná nespokojnosť, túžba po napredovaní, zlepšovaní. Už len samotný fakt, že ste vystúpili z komfortnej zóny stabilných zamestnaní a dali sa na boj vzbudzuje rešpekt a obdiv. Na druhej strane chápem, že je Vám ľúto, keď sledujete ako Vaše dane, ťažko zarobené peniaze sú neefektívne rozflákané štátnym aparátom. Musíte tvrdo špekulovať, optimalizovať alebo utekať do daňových rajov. Slovensko a EU totálne prehráva v globálnom boji. EU vyhlásila tichú ekonomickú i morálnu kapituláciu a my musíme postaviť základy nových globálnych firiem a novej EU. Musíme využiť túto príležitosť a vykročiť do protiprúdu. Kto sa odváži je vždy v jasnej výhode. Prosím, pozdvihnete nielen vaše firmy, ale i život na Slovensku. Verím, že máme na to aby sme aspoň raz za 20 rokov vygenerovali jednu silnú, globálnu firmu.

Vopred ďakujem

Vážení nomenklatúrnici, ŠTBáci, KGBáci, MGIMO absolventi, veksláci a vaše klony

V roku 1989 ste vstúpili do procesu zmeny s jasnou komparatívnou výhodou. Klobúk dole ako ste ju dokázali využiť. Ako pragmatický tajfún ste sa prehnali okolo nás, naivných nadšencov. Vnútili ste krajine svoje pravidla. Pomohli ju totálne ponížiť, polarizovať, rozkradnúť, vytunelovať banky, hospodárstvo, presadiť choré zákony, ovládnuť justíciu, políciu, zabrániť aplikácii funkčných systémov zo zahraničia, paralyzovať školstvo, priemysel, zdravotníctvo, zničiť tisíce životov a aj zbohatnúť za podivuhodných pravidiel. Celú politiku a spoločnosť ste zamorili polozločincami, ktorí vedia, že idiotské zákony, ktoré sa tu od roku 1989 uplatňujú im neskrivia ani vlas na hlave.

Chápem, že sú Vám na smiech všetci, ktorí si myslia, že len prebraním demokratických teórii, verklíkovaním mantier o právnom štáte a ignorovaním skutkového stavu republiky okamžite vytvoria demokratický alebo nedajbože slušný štát.

Väčšina z vás je dnes už na sklonku života. Niektorí z vás by mohli precitnúť a pochopiť, že nastúpená cesta vedie do pekla. Nie len Slovenska, ale i celého sveta. Predtým ako ma klasicky, boľševicky, obviníte z ťažkej paranoje a výmyslov, tak si Vás dovoľujem požiadať o radu ako by ste krajinu vylepšili vy, aby sme sa dostali do svetovej špičky. Rozpomeňte sa na všetky psychologické stratégie, ktoré do vás tlačil bývalý režim, ktoré uplatňujete pri rozklade demokratickej spoločnosti dnes a skúste ich premeniť v niečo pozitívne a mimoriadne. Podotýkam pre 5 miliónov občanov. Koniec koncov, keď bude bohatšia krajina i vy si budete môcť ukrojiť väčší koláč.

Vopred sa ospravedlňujem tým jedincom, ktorí sa tohto procesu nezúčastnili.

Vopred ďakujem.

P.S. Potešili by ma informácie a názory od súdruhov A.Lorenza, J.Haščáka, V.Mečiara, R.Fica. Potešilo by ma keby ste národu prezradili koľko tisíc nomenklatúrnikov na SK bolo vycvičených manipulatívnymi stratégiami KGB, či nimi boli cvičení zamestnanci bývalých prognostických ústavov, ako fungovali praktické výcviky, kto prišiel na geniálnu myšlienku robiť všetko polovičato a strategicky zastierať budovanie paralelných kriminálnych systémov resp fejkových strán, kto robí likvidačné PR hlasosmeru, kto prišiel na geniálny nápad zneužiť zúfalý stav dôchodcov a špinavo, za takmer pol miliardy zo štátneho, nakúpiť natvrdo ich voličské hlasy vo voľbách 2020, aké metódy používate na paralyzovanie oponentov, že im zabrzdite myslenie a nedokážu normálne uvažovať, reagovať a kopec iných veci o ktorých nezúčastnení nemôžu ani tušiť a ktoré sa nedajú prečítať medzi riadkami.

Vopred ďakujem za presné informácie

Tik, tak, tik, tak. Slovensko beží ti čas. Pomeee na to.

P.S. Jazykovým puristom vopred ďakujem, že privreli očko nad chybičkami mojej slovenčiny.