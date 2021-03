Bohapusto sme premárnili energiu zamatu. 31 rokov imitujeme právny štát. Dovolili sme vytvoriť nefunkčný hybrid komo-kapitalizmu a betónujeme Sizyfovskú demokraciu. Využívam svoje ústavne právo a vyhlasujem štátny prevrat.

Demokratické zriadenie môže mať desiatky podôb pokiaľ budú zachované základne princípy na jeho ochranu.

Slovensko, beží ti čas (PK)

Posledné udalosti vo svete a na Slovensku jasne ukazujú, že umierajúca parlamentná demokracia nemá šancu dlhodobo riešiť výzvy meniaceho sa sveta. Spoločnosť budovaná na paradigme nekonečného rastu skončila a my musíme hľadať nové horizonty, nove systémy riadenia spoločnosti. Pokiaľ nezakročíme v počiatočnej fáze, tak sa utopíme v Babylone názorov, názorových skupiniek, neschopnosti, nerozhodnosti do ktorého sa potápame. Šancu využije organizovaný zločin, ktorý ma len pár cieľov ktorým podriaďuje aktivitu a nebude sa báť využiť defekty a nedokonalosti demokracie a prispôsobiť zákony, pravidlá na desiatky, stovky rokov k obrazu svojmu. Nastal čas spojiť dve, či tri, možno štyri Slovenska, ktoré nám tu vznikajú raketovou rýchlosťou do organického celku. Nastal čas dokončiť polovičatú novembrovú revolúciu. Áno, zlyhali sme, ale proces musíme zastaviť a radikálne zmeniť.

Keď nájdeme odvahu na kritický pohľad, konfrontujeme naučené dogmy, poučky s realitou, tak zistíme, že parlamentná demokracia je v dnešnej podobe chaotický, bezcieľny, prokrastinátorský systém pre vládnutie priemerných. Zdedením tisícov občanov školených metódami KGB na nenásilnú manipuláciu, globálnych neuromarketingových metód korporátov a nástupom internetu sa zmenila vo frašku a často na vládu podpriemerných, ktorí bezohľadne podporujú záujmy organizovaného zločinu a korporátov. Je klinicky mŕtva. Ak si dovolím tvrdiť, že 26. septembra 1960 bola vytrhnutá prvá tehla z jej stavby a odvtedy sa chalupa pozvoľna rúca, tak 15. marec 2021 nech je začiatkom jej konca.

Majme odvahu sa pozrieť pravde do očí. Zastavme proces rozkladu západnej civilizácii, sveta v zárodku. Slovensko musí odvážne vykročiť dopredu a udávať smer. Slovensko sa musí premeniť zo štátu plagiátorov a ich tútorov na štát nositeľov Nobelových cien, špičkovej univerzity, vynikajúcich škôl, globálnych firiem postavených na našich základoch. Slovensko sa musí premeniť z montovne západu na hrdú krajinu budovanú na schopnostiach vlastných ľudí. Áno, sú to smelé výzvy, ale pokiaľ nechceme stratiť vlastnú tvár, musíme ich podstúpiť. Verím, že to dokážeme.

Vážení občania Slovenskej republiky, vážený ústavný súd, vážená prezidentka Zuzana Čaputová, vážený premiér Igor Matovič, vážená vláda, vážený parlament.

Je mojou povinnosťou a zodpovednosťou voči občanom Slovenska, Slovensku, ústave SR, EU a civilizácii na základe 32. článku ústavy požiadať ústavný súd o vyhlásenie štátneho prevratu.

Myslím, že je stratou času občanov krajiny a urážkou rodu Homo Sapiens ďalej pokračovať v znásilňovaní parlamentnej demokracie na Slovensku i EU. Som presvedčený, že ponúkam Slovensku oveľa lepšie systémy, alternatívy ako súčasný systém vládnutia.

Stratili sme 31 rokov a stratíme ďalšie desiatky pokiaľ nenájdeme odvahu urobiť si krajinu k obrazu 80-90% občanov a nie podľa dogmatických poučiek.

Vážený ústavný súd,

Je to môj prvý prevrat, tak prosím pochopte možné náznaky chýb, nedokonalosti, zábudlivosti, legislatívnych faux pas a nedostatkov. Verím, že rýchlo nájdeme konsenzus a nebudeme občana zbytočne zaťažovať referendom. Štátnu kasu zbytočnými výdavkami. Verím, že by sme mali byť hotoví za pár dní a celá krajina bude môcť vykročiť za novou perspektívou.

Vopred ďakujem

Ospravedlňujem sa premiérovi I. Matovičovi, jeho vláde i poslancom, ktorí pracujú pre pokrok krajiny, že zasahujem do rozrobenej práce. Dúfam, že uveríte nadčasovosti mojich zámerov a pochopíte moje stratégie. Sú nadstavbou Vašej práce. Verím, že ich podporíte, aktívne pomôžete a naštartujeme nové dimenzie Slovenska i civilizácie. Prosím, nesnažte sa ma presvedčiť, že moje myšlienky sa dajú zabudovať do dnešného systému. Teoreticky sa dajú, ale vznikol by klasicky mačkopes a po čase by sme sa vrátili presne tam kde sme. To Slovensko vôbec nepotrebuje.

Vopred ďakujem

Vážený ústavný súd, vážení občania Slovenska,

Predstupujem pred Vás s rešpektom, pokorou a stratégiami, ktoré majú za cieľ postaviť základy zjednotenia myšlienkových prúdov v spoločnosti. Myslím, že predstupujem pred Vás so silnými argumentami a rád vysvetlím ich dôležitosť pre zdravý rozvoj Slovenska. Bez nich budeme stále slepými otrokmi Sizyfovskej demokracie. Súčasný systém vládnutia ich nemá ani najmenšiu šancu vyriešiť. Veľká časť politikov, spoločnosti ich ani nechce vyriešiť. Chaos a bordel v spoločnosti im vyhovuje. Tupé prežívanie im stačí. Tým vedome paralyzujú rozvoj krajiny a koncentrujú sa len na svoje osobné ciele. Neverím, že to môže byť zmyslom existencie a rozvoja zdravého štátu.

Nepasujem sa do role Mojžiša. Poskytujem len základy, ktoré bez snahy nás všetkých budú bezcenné. O všetko čo predkladám bude samozrejme diskusia s priestorom pre všetkých občanov.

Úvod:

Krajina, civilizácia, ktorá nekráča vpred, ktorá nemá odvahu vystúpiť zo svojich skostnatených dogiem, zbabelosti, zomiera.

Prevraty minulosti boli hlavne prejavom vášni, emócii, nespokojnosti davov alebo špekulantov, ktorí svoje osobné ciele rafinovane preniesli na spoločnosť. Často boli len krokom z blata do kaluže.

Prevrat dneška musí byť prejavom jednoduchosti, logických argumentov, prirodzenej disciplíny, zjednocujúcich myšlienok, enormnej sily ľudského ducha, potlačení osobných ambícii v prospech celku, kreativity, pokornej odvahe, túžbe po napredovaní a vysporiadaní sa zo všetkými problémami Slovenska, EU a sveta. Občana nemôžme klamať donekonečna lacnými frázami a sľubmi. Vie, že veľa problémov sa jednoducho nerieši a veľa detailov sa bagatelizuje alebo bezočivo oklame.

Slovensko i západná civilizácia sa ocitli vo viacnásobnej pasci. Vidíme jasný horizont úpadku predošlých civilizácii. Bojíme sa pozrieť pravde a realite do očí. Stále ju znásilňujeme a prispôsobuje svojej pohodlnosti. Pseudohrdinovia a experti trúsia vagóny fráz, teórii, pololží, aby sa udržali pri korytách. Verejnosti sa donekonečna podsúvajú klasické riešenia a dogmy, ktoré už sú dávno na cintoríne dejín. Mnohí inštitucionalizovaní politici nám s úsmevom na tvári ponúkajú bezohľadnú jazdu na nespoľahlivých parných valcoch i keď je svet vedy, techniky minimálne o 100 rokov napred. Využívajú sa osvedčené manipulácie, triky postavené na naivite, neinformovanosti, zábudlivosti a neochoty i strachu zo zmien u väčšiny obyvateľstva. Niektorí to robia z vypočítavosti, niektorí z prílišnej horlivosti a niektorí sú skutočne hlúpi.

Je načase sa popasovať s výzvami civilizácie. Hľadať nové systémy riadenia spoločnosti a prispôsobiť ich dynamickému pokroku v technike v iných častiach sveta. Ten kto bude prvý, bude udávať pár rokov svetové trendy. Ostatné ho budú len kopírovať alebo poslušne poslúchať.

Preto musíme vytvoriť štát aký potrebuje 5 miliónov občanov Slovenska a nie len hŕstka vyvolených a samovyvolených. Nikdy neuspokojíme záujmy všetkých, ale je reálne aby 80-90% obyvateľov tejto krajiny dosiahlo stupeň relatívnej spokojnosti a komfortu. To je číslo o ktoré sa oplatí zviesť rovný boj.

Vždy musíme vychádzať zo svojej podstaty, koreňov. Švajčiarske, singapurské, fínske fatamorgány nás môžu inšpirovať, ale jedine naša vlastná cesta uvoľní všetky energie a sily, ktoré táto krajina a jej obyvatelia majú. Ak budeme v tej snahe dôsledný rýchlo budeme napredovať a časom prekonáme naše vzory.

Prečo vyhlasujem prevrat?:

-Sústavne volíme menšie zlo. Každé voľby čakáme ako malé deti na zázrak i keď na to nie sú žiadne logické, psychologické alebo osobnostné predpoklady ľudí, ktorí zasvätili život politike. Potom sa 4 roky na pieskovisku rozčuľujeme ako malí debílkovia, že všetko je inak ako sme si vysnívali. Chyby vidíme všade naokolo len nie v sebe. Tieto naivity sústavne zrážajú krajinu do nových levelov dna a dláždia cestu pre organizovaný zločin.

-Najsilnejšia je taká ideológia o ktorej obete ani nevedia, že existuje. Demokraticky uvažujúci, slušný človek , ktorý buduje svoju existenciu na jednoduchých, nepísaných pravidlách, ktoré mu vštepovali rodičia a učitelia nemá v sebe rozmer aby pochopil, že niekoho hlava je nastavená len na tichú a sústavnú deštrukciu štátu a podriaďuje tomu všetko snaženie. Neverí, že štát riadia často zločinci, ktorým to robí potešenie.

-Nevieme žiť v demokracii. Aj keď sa tvárime ako veľkí demokrati a veľa ľudí je o tom dokonca aj presvedčená, tak v demokracii nevieme žiť. V konaní 90% ľudí jasne vidieť ukotvenie a myšlienkové nastavenie z predchádzajúceho režimu. Spoločnosť nemá 31 rokov od zamatu ani základné samoregulačné mechanizmy, ktoré by v zárodku diskvalifikovali z verejného života všetkých podvodníkov, polovlastizradcov, plagiátorov a ich tútorov, všetkých vagabundov, ktorí si zo štátu urobili ľahký nástroj prežitia.

-Uctievame nekonečnú, falošnú toleranciu k tisícom káuz a tunelov, falošné prezumpcie neviny i keď cela republika vie, že jednáme s kapitálnymi zločincami. Je absurdne šialenstvo, aby si verejná organizácia, ktorá dodala do štruktúr štátu viac ako 40 väzobne stíhaných nominantov, ďalšie desiatky alebo stovky na čakacej listine NAKA, rozložila justičné a policajné štruktúry štátu diktovala podmienky, vyhlasovala ,,občianske“ referendá a vyjednávala s prezidentom o likvidácii demokraticky zvolenej vlády. Toto nemá obdobu v žiadnom civilizovanom štáte. Toto nemá nič spoločné s demokraciou.

-Občan je marketingovou hračkou politických strán. Nemá šancu pochopiť moderné neuromarketingové stratégie manipulácie. Tým sa stáva tovarom a jeho občianska angažovanosť klesá. Štát stráca svoj pôvodný zmysel.

- 70-90% občanov a politikov nevie čo chce. Vedia, že sa chcú mať dobre, ale nevedia ako to dosiahnuť. Hľadajú skratky a jednoduché riešenia. Kopírujú falošné vzory. Chýbajú im všeobecné súvislosti fungovania zdravej spoločnosti.

-Je psychologicky nemožné, aby Slovensko urobilo druhý krok pred prvým krokom. Krajina sa mentálne tvári ako by bola vyrovnaná so socializmom a komunistami, ale v skutočnosti to vôbec tak nie je. V spoločnosti sú tisíce, možno desať tisíce ľudí, ktorí boli cvičení na KGBácke techniky manipulácie a rozvratu spoločnosti. Nemajú problém ich použiť a ničiť všetko funkčné. Veselo tancujú medzi hybridnými stratégiami, klamú, podvádzajú a vysmievajú sa zo všetkého demokratického. Máme stovky štúdii o vplyve Mein Kampfu alebo Vladára N. Machiavelliho na riadenie spoločnosti, ale média a intelektuáli sa boja dotknúť devastačných KGBackých stratégii, ktoré tieto diela ďaleko presahujú, pretože aplikovali priamy tréning miliónov ľudí. Pokiaľ nezvládneme tento rébus, tak sa len ťažko prepracujeme k novým horizontom.

-Nástupom a šírením neinváznych KGB stratégii na manipuláciu obyvateľstva po roku 1989 sa po celom svete chaos západnej civilizácie dynamicky prehlbuje. Priemernosť je prevalcovaná podpriemernosťou a nástupom kultivovaných zločincov s jasnými cieľmi.

-Následkom manipulácii sa eliminujú nepísané pravidla a morálne hodnoty, ktoré boli súčasťou rozvoja sveta po stáročia. I najelementárnejší problém sa ženie do súdnych sieni. Na to nikto nemá čas a tak sa pseudoproblémy akumulujú. Odvádzajú pozornosť od reálneho stavu spoločnosti.

-Západná civilizácia sa dostala do stavu kompletnej Babylonizácie. Je tak ťažko inštitucionalizovaná, že si ten moment ani neuvedomuje a vôbec nereaguje ani na základné signály. Tým, že sa vyčerpala paradigma nekonečného rastu, tak nemá ciele, nemá kotvy a akumuluje chaos, ktorý sústavne narastá.

-Parlamentná demokracia prekonala svoje limity. Nikto z nás by nedovolil taký bordel vo svojom dome. Nikto z nás by tak neefektívnym systémom neriadil firmu. Ale keď je to štát, tak len mávneme rukou. To bremeno je tak ťažké, že nikto sa s tým ani nezaoberá.

-Parlamentná demokracia je Sizyfovská. Je len reaktívna a zákonite hromadí kopce neriešených problémov, ktoré sa vyplavia po čase alebo v najnevhodnejšiu dobu. Politickí prokrastinátori nepríjemné problémy nechávajú vyhniť alebo sa tvária, že neexistujú. Lebo volič. Keď začne tiecť do chalupy, tak sa prijímajú rýchle zákony, reformy, ktoré len málokedy vyriešia problém komplexne. V proaktívnom systéme by k tomu nedochádzalo až v takej miere.

- Parlamentná demokracia hrá na náhodu. Čo si voľbách vytiahneme z klobúka to máme a tomu musíme podriadiť ďalšie stratené roky života.

-Ťažiskový výdaj energie väčšiny politikov je koncentrovaný na voľby a nie na vládnutie. Bezočiví politici prízvukujú a vždy sa chvália, že vyhrali voľby, lebo nevedia dokladovať čo urobili pre štát, občana.

-Inštitucionalizovaní politici donekonečna opakujú pár ošúchaných tém a fráz, ktoré už sú v reálnom svete na smetisku dejín. Prirodzene chránia svoje teritórium pred službou občanom. Sofistikovane nám nahovárajú, že nikto nič lepšie ako parlamentná demokracia nevymyslel. Každú novú myšlienku pokladajú za hlúposť, bagatelizujú ju a snažia sa ju upratať zo stola.

-Parlamentná demokracia absorbuje tisíce jedincov, ktorých zmyslom je len prežiť a nie bojovať za občana, štát, princípy a demokraciu.

-Postkomunistické európske krajiny (cca 500 miliónov obyvateľov) za 31 rokov od revolúcie nevyprodukovali vo svetovom meradle skoro nič. Máme dve Nobelové ceny za literatúru. Nemáme žiadnu globálnu firmy v prvej 500. Nemáme žiadnu univerzitu v prvej svetovej stovke. Nemáme žiadnych intelektuálov, ktorých by rešpektoval celý svet. Ešte aj to čo bolo za socializmu dobré politici postupne zničili a zrušili.

-EU vyhlásila Lisabonskou stratégiou prakticky ekonomickú kapituláciu EU na rozvoj sveta. Pomaly ustupuje zo všetkých teritórií a nestíhame tempu Číny a ostatných krajín. Jeden rok v Číne je ako 10 v EU. Sme svedkami paradoxu, že komunistická Čína je najkapitalistickejším štátom sveta.

-Uvažujúci občania, šikovní podnikatelia si to uvedomujú a je pre nich prirodzené, že hľadajú cesty, aby neživili lenivcov bez pridanej hodnoty. Snažia sa platiť čo najmenšie dane, utekajú do daňových rajov. Je ťažké hádzať tvrdo zarobené peniaze do kanála.

- Za 30 rokov od zamatu sme neboli schopní prevziať ani tie najjednoduchšie služby komfortu pre občana zo západných krajín. Len málo rezortov štátu pracuje aspoň poloprofesionálne a pre potreby občana. Zákony vznikajú k potrebám byrokratov a nie potrebám občana. Človek zvyknutý na západne štandardy sa nestačí diviť aké amatérske pravidla sa uplatňujú.

-Predstierame právny štát, ale len čo vstúpime do kontaktu s realitou tak nás vždy prevalcuje silnejší, ktorý v tom vie chodiť. Justícia si tiež po vzore politikov chráni svoje teritórium a spravodlivosť sa stáva sekundárnou. Je absolútne choré, že 31 ročný rozklad spoločnosti odhaľovali novinári a nie orgány v trestnom konaní. Je šialené, že organizovaný zločin sa stále viac bojí novinárov ako polície a justície aj po zmene vlády. Je to len tým, že má stále silné pozície medzi sudcami, prokurátormi a policajtmi.

-Vieme naoko odsúdiť fašistov, ale neokomunistov pod pláštikom SD ticho tolerujeme i keď vieme, že sú to strany budované na komunistických princípoch a normalizačných stratégiách. Bezstarostne vegetujú, hlásajú perverzné myšlienky a sústavne podkopávajú a likvidujú demokratické princípy v štáte. Dláždia si cestu k novej diktatúre.

Samozrejme, že existujú aj ďalšie dôvody na prevrat.

Čo prevratom dosiahneme:

-ušetríme Slovensku desiatky, možno stovky rokov Sizyfovského mozolenia

-návratom nepísaných pravidiel a základných morálnych princípov do povedomia obyvateľov a ich dodržiavanie stúpne hodnota občianskej spoločnosti

-klasické volebné menšie zlo nahradíme väčším dobrom a uspokojíme aspoň 80% občanov

-vybudovaním silných systémov eliminujeme sústavných polarizátorov, spochybňovačov a hlavne organizovaný zločin pri riadení štátu

-určením jednoduchých cieľov zjednotíme roztrieštené myšlienkové prúdy v spoločnosti

-určením jednoduchých priorít nastavíme nové zmýšľanie obyvateľstva

-jednoduchosťou systému pritiahneme do riadenia štátu skutočné elity

-zapojíme do aktívneho života spoločnosti tisíce ľudí, ktorých systém vytlačil na perifériu

-oslovíme tik-tokovú generáciu a ukážeme, že nie sme zúfalci žijúci mimo realitu a dobu

-začnú sa nám vracať migranti, mozgy, ktoré boli vyhnané alebo neschopnosťou štátu nútené odísť do zahraničia

-rozbijeme inštitucionalizované myslenie a prežité dogmy

-zjednotením myšlienkových prúdov dostane štát enormnú silu

-zjednodušíme všetky procesy v štátnej správe

-štátni zamestnanci získajú väčší kľud a komfort na prácu. Práca v hybridnom režime je zničujúca

-občania získajú väčšiu istotu a sebavedomie

-vybudovaním skutočného právneho štátu odbremeníme políciu a justíciu

-eliminujeme politických zlatokopov a kecalistov

-prijímanie zákonov na hranici dokonalosti zabránime sústavným novelizáciám

-získame hrdosť a okamžite sa zvýši národne sebavedomie

-začneme udávať svetové trendy

Základné opatrenia na ktorých budeme stavať základy a systémy štátu:

Prispôsobenie dobe. Jednoduchosť je imperatívom. Nastupujúce tik-tokové generácie nemajú čas na siahodlhé a komplikované rébusy.

Štát musíme vnímať ako dynamický mechanizmus, ktorý sa rozvíja a v predstihu reaguje na výzvy doby. Nesmie sa báť likvidovať prežité dogmy a normy, ktoré nás uvrhli do stavu kriminálneho štátu, Babylonizácie, polarizácie a robiť potrebné opatrenia, ktoré si vyžaduje doba. Tak ako vo vrcholovom športe, tak aj pri budovaní štátu budeme využívať psychologické modely, aby sme dosiahli vyššiu úroveň a kvalitu života pre všetkých ľudí. Občania musia cítiť, že majú svoj hlas a nie sú vyvrhnutí na perifériu.

Navrhované jednoduché riešenia:

Základná zjednocujúca myšlienka – Pre všetkých občanov. Mysli, hovor, konaj Slovensko. Táto myšlienka musí byť záväzná v prvom rade pre čelných politikov štátu, ktorí svojím príkladom budú nabaľovať snehovú guľu občanov. V prvých rokoch by mohla byť aj na prezidentskej štandarde.

Rating politikov namiesto volieb

Ak vypracujeme objektívny rating politikov so všetkými premennými, tak na nich bude vyvíjaní prirodzený tlak. Oni budú musieť tvrdo makať pre krajinu. Veľmi rýchlo vygeneruje tých, ktorí na to majú a ktorí nie. Eliminuje organizovaný zločin a vlastizradcov.

60 členná rada štátu

Elitní politici štátu z ratingu. Budú riadiť štát, jednotlivé ministerstvá, rozhodovať o nových zákonoch alebo reprezentovať Slovensko v EU, či iných inštitúciach. Zmena nebude v dlhých volebných cykloch, ale ročne 25% z rebríčka vypadne a nahradia ich politici noví.

Tvorba zákonov

Rada štátu vypíše verejnú súťaž pre všetkých obyvateľov krajiny. Aké zákony potrebujeme a čo si od nich sľubujeme. Koľko štát zaplatí a aké budú tantiémy do budúcna. Okamžite sa zaktivizujú experti, univerzity, školy, krčmoví revolucionári, think-tanky a skryté talenty, ktoré potajme študujú svetovú politiku a je pre nich vášňou. Táto konkurencia už v zárodku eliminuje hlúposti, ktoré produkuje parlament a na niekoľko rokov sa vyhneme sústavným novelizáciám. Univerzity a školy si tak budú budovať prestíž. Šikovní jedinci sa zapoja do riadenia štátu.

Inštitút malého brata

Ani tie najlepšie mozgy v štáte nemôžu vidieť všetky detaily. Dnes len minimálne množstvo politikov komunikuje s občanmi mimo volebného obdobia. Neodpovedajú na korešpondenciu a v zásade platí, čím väčší parlament, tým väčšie pohŕdanie voličmi. Každý občan musí mať právo zasiahnuť do riadenia štátu v krátkom časovom horizonte. Za presne stanovených podmienok podá svoj návrh, V ňom vyargumentuje prečo je jeho riešenie vhodné pre krajinu. Inštitút MB mu bude musieť verejne odpovedať do 14 dní. Samozrejme občan nesmie MB šikanovať a vymýšľať nereálne hlúposti. Pri zlepšeniach s ekonomickým efektom bude občan odmenený.

Identifikovať 100 prioritných vredov krajiny

Dnes si strany vyberajú problémy, ktoré budú riešiť vo volebnom období. Z princípu povahy politika a ohraničeného volebného cyklu sa najťažšie problémy odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Niektoré strany sa koncentrujú len na voľby a vládnutie odflákajú riešením pár nepodstatných pseudoproblémov. Vytýčením 100 alebo viac trvalých a prechodných problémov budeme mať kotvu, ktorej sa nikto z politikov nebude môcť zbaviť. Problémy musia zahrňovať všetko čo trápi občanov od výmeny Z a Y na klávesnici, cez bordel na BTS až po komplexný život občana Slovenska.

Maslow-Kollega pyramída dôležitosti základných priorít a hodnôt Slovenska

Celý svet speje k jednoduchosti a životným skratkám. Nikto nemá čas čítať komplikované články, zákony, ústavu alebo vtipy. Strácame sa v Babylone podstatných a nepodstatných informácii. Rýchlo zabúdame. Strácame koncentráciu. Utekáme od svojej podstaty. Naše mozgy prechádzajú procesom transformácie. Tomuto procesu sa nevyhneme a musíme okamžite reagovať, lebo pozornosť občanov uchmatne niekto iný.

Občania aj politici potrebujú jednoduché kotvy, ktoré by ich nezaťažovali. Tieto sa musia stať výbavou každého občana. Ak budeme mať ciele, naše životy dostanú smer. Okamžite začne stúpať kvalita našich životov.

Maslow-Kollega pyramída základných priorít Slovenska. (PK)

Návrh pyramídy. Mohol by som argumentovať, prečo som tak postupoval, ale potrebujem Vaše názory, aby sme jednotlivé položky na hranici absolútnej potreby našej krajiny. Vďaka.

Pár primárnych cieľov, ktoré by nový systém mal naplniť:

Okamžité (horizont jedného roka)

Vdýchnuť krajine ducha optimizmu, nádeje, tvorivosti a zdravého sebavedomia

Zvládnuť prechod z jedného systému do druhého.

Spoločne určiť 100 najväčších vredov SK a poctivo ich začať riešiť

Zapojiť do aktívneho života krajiny čo najväčší počet obyvateľov

Pokračovať v riešení prípadov štátnej, politickej kriminality na polícii, prokuratúrach a súdoch

Čo najskôr začať vysielať po anglicky 25-33% programov RTVS a iných TV

Strednodobé (horizont 4 rokov)

Vytvoriť školský systém pre potreby krajiny a začať vracať pedagógov zo suterénu spoločnosti naspäť medzi strednú triedu

Nastaviť systémy jednoduchého a fungujúceho štátu pre všetkých nie len pre pár vyvolených (zákony, úrady, prokuratúru, súdy, políciu, školstvo, zdravotníctvo, podnikanie)

Vyselektovať univerzity a školy, ktoré produkujú ľudí len pre pracovný úrad a podľa krutej matematiky ich zrušiť

Zastaviť únik mozgov, ostatného obyvateľstva a iniciovať ich dobrovoľný návrat,

Dlhodobé (horizont 15 - 20 rokov)

Do roku 2041 mať univerzitu medzi top 100 najlepšími univerzitami sveta

Do roku 2036 byť minimálne na 2/3 priemerného príjmu obyvateľa Rakúska

Do roku 2041 minimálne jedného nositeľa Nobelovej ceny s SK pasom

Do roku 2036 aspoň jednu firmu v top 500 firmách sveta postavenú na unikátnej myšlienke a so slovenskými koreňmi

Proces zmeny – Predbežné pravidlá:

Prípravná fáza

Prevrat má za cieľ skutočné a dlhodobé vylepšenie života krajiny. Musia mať možnosť sa k nemu vyjadriť všetci obyvatelia krajiny. Na základe všeobecných návrhov, pripomienok sa budú finalizovať riešenia, nové návrhy a až potom príde technický prevrat.

Doba - 9 mesiacov od rozhodnutia ústavného súdu o legalite prevratu

1.mesiac – prípravná fáza, prehodnotenie a vytýčenie cieľov, výber miesta, nábor ľudí

2.-7.mesiac – štúdie podnetov od občanov, vypracovanie základných dokumentov

8.mesiac - príprava dokumentov pre občanov, vládu

9.mesiac – finálna fáza, schvaľovanie, doplnenie 60-ky členov, kooperácia s vládou

Technický prevrat

10.mesiac-napojenie na činnosť súčasnej vlády, preberanie vybraných úradov, ukončenie činnosti parlamentu, výber nového premiéra.

Team – 40 ľudí + 12 ľudí – podporný team, sekretári, prekladatelia, technici

Zloženie teamu –

24 podľa náboru

6 zástupcov parlamentných strán (hlasosmer len 1 člen)

8 zástupcov krajov

1 zástupca BA, KE

Členovia teamu majú povinnosť od začiatku konštruktívne pracovať v prospech celej republiky. Úsilie musí smerovať k čo najjednoduchším, najkomplexnejším, najreálnejším, najefektívnejším riešeniam. Upozorňovať na jednotlivé detaily, nehľadať pseudoproblémy.

Členom politických strán, zástupcom krajov a miest nevzniká žiaden nárok, že budú súčasťou ďalšieho riadenia štátu.

Do teamu nenavrhujte žiadnych plagiátorov po roku 1989.

Miesto – Kto ponúkne najvhodnejšie podmienky. Priestor, ubytovanie, dostupnosť, internetové pripojenie.

Financovanie

Žiadam vládu SR, aby na prípravne obdobie vyčlenila finančné prostriedky

Iné alternatívy: Občanmi po vyhlásení zbierky; TV, ktorá by z toho urobila reality show

Odmena členov a podporného teamu v prípravnej fáze – Priemerná mzda v SR k 1.1.2021. Zástupcovia politických strán, krajov a miest sa musia vzdať súčasného platu. Strana, kraj, mestá im nesmú kompenzovať súčasný plat.

Covid-19 – Žiadam vládu SR aby všetci členovia teamu mali mať možnosť byť očkovaní. Z bezpečnostných dôvodov nebudem akceptovať neočkovaných členov teamu.

Spolupráca s dnešnou vládou – Pokiaľ bude záujem rád pomôžem alebo poradím premiérovi I. Matovičovi alebo jeho ľuďom.

Ako iniciátor prevratu si vyhradzujem právo bez udania dôvodu obmieňať team a upravovať pravidla počas celých 9 mesiacov.

Za pochopenie a akceptáciu pravidiel ďakujem

Záver:

Vážení ústavní sudcovia,

31 rokov nám trvalo pokiaľ sa dostávame k základom právneho štátu pre všetkých. Nastáva koniec všetkých výhovoriek a ostáva len surová pravda. Buď alebo. Musíme sa vzpriamiť všetci a zabojovať o naplnenie našich predstáv o zdravom štáte. Musíme vrátiť nepísané pravidla žitia do životu spoločnosti a krajiny. Musíme budovať silné Slovensko pre 5 miliónov obyvateľov.

Verím, že vidíte, že som potlačil osobné ambície v prospech Slovenska. Verím, že som Vám predložil jasné dôkazy o konci parlamentnej demokracie v dejinách ľudského rodu. Verím, že kroky, ktoré navrhujem budú vynikajúcim základom pre budovanie nových demokratických systémov nie len na Slovensku, ale i v celom svete. a navrhujem systémy, ktoré upravia demokratické zvyky.

Nepochybujem, že v hlavách Vám bojujú protichodné myšlienky naučených dogiem, zvykov a novej perspektívy. Civilizácia je dynamický proces a my musíme mať odvahu sa zbavovať historických priťaží. Okysličiť ju novými myšlienkami a pravidlami. Nikdy nedosiahneme absolútnu dokonalosť, ale musíme k nej za každých okolnosti a s čo najpevnejšou rozhodnosťou smerovať. Ak to neurobíme, tak stratíme sebaúctu, dôstojnosť a budeme trpieť.

Nesmieme podľahnúť obrovskému tlaku inštitucionalizovaných dogmatikov, ktorým súčasný stav náramne vyhovuje.

Chápem, že dnes stojíte pred ťažkým rozhodnutím. Môžete vstúpiť do dejepisu planéty ako prví sudcovia, ktorí našli odvahu posunúť hranice demokracie k novým horizontom. Môžete vstúpiť do histórie Slovenska a rozbiť na prach Sizyfovský balvan, ktorý 31 rokov gniavi úsilie obyvateľov tejto krajiny. Takisto môžete odpískať zachovanie súčasného status quo.

Ja už mám len 13 rokov života, ale za obyvateľov tejto krásnej krajiny Vás prosím nájdite odvahu a začnite novú etapu svetovej demokracie.

Ďakujem.

S úctou a vierou za výnimočné Slovensko, EU a civilizáciu

Peter Kollega

P.S.

Odporúčanie pánovi Sulíkovi a pani Remišovej. Nerád sa miešam do Vašej práce, ale....

Pán Sulík myslím, že podľa vyjadrenia tvorcov vakcín, svetových expertov a skúsenosti Izraela je dnes jediným riešením pre reštart ekonomiky a života čo najrýchlejšie naočkovanie populácie. Prosím venujte väčšinu času tomuto problému a zháňaniu vakcín pre krajinu. Nenechajte sa opiť EU rohlíkom.

Pani Remišová vyzerá to tak, že Covid bude s nami v rôznych mutáciach desiatky rokov. Myslím, že by bolo vhodné, aby sme mali vlastnú vakcínu. Ak máme na to expertov, ktorí to dokážu, tak snažte sa vyčleniť primeranú časť EU fondov na ich počiatočnú podporu. Čím skôr to urobíte, tým lepšie.