Podporuje 82% Slovákov život v systéme organizovaného zločinu?

Útok neokomunistov a stúpencov politickej korektnosti proti netvorovi I. Matovičovi včera dosiahol nový level a my sme sa na rozkošných 17% priblížili dobe spred roku 1989. Vtedy bolo všetko na 99 a 100%. Bola radosť žiť.

Najsilnejšia je taká ideológia o ktorej jej obete ani nevedia, že existuje.

To sme my. (FB)

Prieskum agentúry Median pre RTVS zistil, že údajne 82% ľudí si myslí, že premiér by už nemal byť viac premiérom. Okamžite to vypichli všetky média a spolu s politikmi to začali používať ako ďalšie tromfové eso v ťažení proti I. Matovičovi.

82% je v prieskumoch divoké číslo. Premenené do reality života značí, že z piatich ľudí ktorých stretnete na ulici sú štyria proti IM. Také vysoké číslo nie je v demokratických prieskumoch obvyklé. Všetko čo je nad 50% je podozrivé, nebezpečné, možno sfalšované a hodné hlbšej analýzy. Taký silný odpor v spoločnosti nie je ani proti fašistom, ani proti neoboľševickej, hlasomeráckej mafii, ktorá ovládla resp. ovláda ešte veľkú časť polície, justície a veľkú časť štátneho biznisu. Treba si preto dať základnú otázku:

,,Je I.Matovič skutočne taký neznesiteľný gauner alebo je to len dobre živená hystéria k naplneniu podlých cieľov politických zločincov a zúfalcov?“

Môžeme si myslieť o Matovičovi čo chceme, ale základným faktom je to, že jedine on a A. Kiska sa pustili do rozhodného boja so systémom štátnej kriminality, ktorý nám tu nenápadne v roku 1989 zaviedli neokomunisti. Tí si schválili neškodné zákony pre svoju ochranu. Nemali problém ovládnuť takmer celú justíciu, políciu, SIS-ku. Sudcovia, prokurátori, presne tak ako tisíce našich ľudí len zmenili dresy, ale nie myslenie.

Úprimne si povedzme, že keby nebolo kočnerovej threemy, tak krajina by spala ako Šípková Ruženka ešte desiatky, možno stovky rokov v sladkom opojení, že všetko funguje ako vo vyspelom svete. Profesné organizácie na súdoch a prokuratúre sa 31 rokov nikdy rozhodne neozvali a nevyhranili proti tým, ktorí ju ovládajú a prijímali kontraverzné rozhodnutia. Keď sa vyskytol nejaký rebel, tak bol rýchlo spacifikovaný.

Dnes môžeme len odhadovať koľkým tisícom ľudí boli zničené životy, pretože vkročili na zakázané územie a ich kauzy sa nedostali do mediálneho priestoru.

Demokracia je v prvom rade neustály boj. Pretože ten boj nemá jasné pravidlá ako v športe, tak musí byť často aj špinavý a na hrane. Musia do neho vstupovať blázni a rebeli, ktorí vidia o krok ďalej a urobia aj kus špinavej práce ktorej sa ostatní boja. Precítené a sugestívne táraniny o právnom štáte ešte nikdy žiaden právny štát nevybudovali. Neokomunistická mafia si dnes buduje nové pozície na polícii i v justícii. Je hrôzostrašné, že rok po voľbách má stále väčší strach z novinárov ako policajtov, ktorí slúžia pod novým ministrom a pod novou vládou.

Ficovi, Pellegrinimu s ich politbyrami a tisícom našich ľudí, ktorí podporujú strany vybudované na prísnych komunistických paradigmách je v skutku ukradnutá akákoľvek hlúpa demokracia alebo právny štát. V demokracii objavili zlatú baňu a sústavnými lžami a predstieraním aktivity ju zneužívajú jedine k svojmu prospechu. Obrovským bonusom ich stratégii je naivne obyvateľstvo na čele s tými, ktorí si myslia, že zamatom všetko skončilo. Veľa ľudí je nevedomá, pretože sa nikdy nedostal do otvoreného stretu s neokomunistami na súdoch alebo v iných štátnych alebo súkromných organizáciach. Ale karavána neonormalizácie ide nerušene ďalej.

Myslíte, že táram, tak tu je pár zákerných bonbónov, ktoré nám hlasosmer za posledné obdobie ponúkol. Vietnamec sa nestal; občianske referendum za 100% straníckych fondov; závislá Saková v nezávislej komisii na vyšetrenie samovraždy M. Lučanského.

Som presvedčený, že do nenápadneho fanklubu strán môžeme s kľudným svedomím zaradiť aj zadávateľa prieskumu RTVS. Verejnoprávna TV nikdy nemala problém podržať zástavu neokomunistov vyššie ako záujmy občanov. Preto nie je divné, že nikdy nejde na hranu, ktorá by našim ľuďom mohla uškodiť. Len zriedka vidíme filmy upozorňujúce na zločiny komunizmu a neoboľševickej mafie. Preto sme nikdy nemali anketu o vplyve systému kriminálneho štátu na život obyvateľstva; o masívnom zatýkaní hlasosmeráckych nominantov; koľko nevinných ľudí bolo od roku 1989 odsúdených v konflikte so štátnou mašinériou a našimi ľuďmi alebo či by ľudia chceli, aby stíhaní zamestnanci štátu mali vystupovať v TV s upozornením, že sú nominantmi konkrétnej strany.

Prieskum o IM je na svete. Každý z nás ho môže čítať ako chce. Myslím, že tí ktorí si vážia demokratické hodnoty a bonusy ho budú čítať trebárs ako prieskum o tolerancii kriminality v krajine. Ak nie je náhodou prieskum zmanipulovaný, tak potom je Slovensko na tom hodne biedne a bude strach tu žiť.