Neokomunista Fico intenzívne zbrojí na predčasné voľby

Jednými z najcharakteristickejších znakov kariéry súdruha R. Fica sú maximálna efektivita a vynikajúce čítanie hry. To z neho robí politického génia, predátora i totálne monštrum úplne zbytočne pre Slovensko.

Realita (FB)

Brilantne mixuje nacvičené komunistické paradigmy s demokratickými výhodami. Magický koktejl s úsmevom a brutálnou samozrejmosťou prináša na oltár našich ľudí, ktorí mimo dosahu médii a s požehnaním justície a polície drancujú krajinu od Moravského Lieskového po Ubľu. Národ, prezidentka, novinári, BA kaviareň mu tento fialový hnus tolerujú alebo sa tvária, že ani neexistuje, pretože celá boľševická sranda akože skončila 17.11.1989. My sme dnes akože právny štát a máme akože spoľahlivé demokratické inštitúcie na ktorých majestát sa nepatrí siahať.

Dnes už si nikto nespomenie, že statoční záchrancovia Slovenska, tatko a synček Pellko ,,občianskeho“ referenda za predčasné voľby, len pred 18 mesiacmi vyrazili do volieb s ,,ohromujúcim“, nič nehovoriacim 3-bodovým programom, ktorým vyfackali svojich voličov. Zo štátnej kasy bez výraznejšieho odporu verejnosti a médii navarili volebný gulášik pre živoriacich seniorov za 500 miliónov EUR. Tí sa za super extra bonus odvďačili a upadajúci hlasosmer posunuli nad 10%.

Parazitické duo sa okamžite zahryzlo s apetítom pásomnice do novej, neskúsenej vlády. Odignorovalo všetky nepísané pravidla západnej civilizácie a využilo pandémiu k svojim špinavým cieľom. Podlosť sa vyplatila.

Súdruh Fico vlastniaci archív kariérnych hriechov na všetky dôležité osoby v krajine dnes posiela jasné depeše všetkým lokajom, že jeho návrat je blízko. Všetci si musia urobiť spytovanie svedomia za koho vlastne kopú a že bačovanie za Mečiara i Fica bolo výrazne efektívnejšie ako v nejakom hlúpom demokratickom ošiali. Je nutné obnoviť paralelný režim našich ľudí, ktorý geniálne fungoval 29 rokov až exhibicionista Kočner odhalil verejnosti celý mechanizmus.

Fico už druhý krát za posledné dva roky premaľoval stranícku fasádu a naštartoval predvolebnú kampaň. Vie, že voľby nepotrebuje vyhrať. Prítulného a totálne neschopného Pellegriniho, ktorý by vyhral predčasné voľby ošetrí pri prvej kríze a krajinu bude riadiť zo závetria. Judášovi Kollárovi ponúkne pár omrviniek. S Biháriovou alebo fašistami, ktorých Pello bude musieť zobrať do väčšinovej vlády zatočí okamžite. Ultrapravičiarom možno povolí schváliť LGBT zákony. Oni ani viac nepotrebujú. Potom budú držať zobák a len prizerať budovaniu novej totality.

Neoboľševik ficovského kalibru nikdy neodpúšťa. Bude sa kruto pomstiť za masové zatýkanie straníckych nominantov. Pokiaľ dzurindovú gorilu hodil operatívne do koša, tak horlivca Matoviča a jeho stúpencov pošle nekompromisne do basy. Národ potrebuje výstrahu, aby neotravoval.

V podstate ostáva len jediná otázka čo urobí so Slovenskom. Inšpiráciou môže byť Maďarsko i Poľsko. Iný scenár a možnosti ponúkne Brusel. Tým, že EU absolútne nezvládla pandémiu, odhlasovala kapituláciu na európske hodnoty, deklarovala otrocký štát a bude čeliť žalobám v desiatkach možno stovkách miliárd EUR je možné, že sa rozpadne. Potom sa Fico rád vrhne do područia tých, ktorým verí najviac a celý život. Neosúdruhom z Pekingu, či Kremľa. Naši ľudia si zinkasujú povinné desiatky a ostatným ostane to čo si zaslúžia.

Podľa toho, že R.Fico začal zbrojiť na predčasné voľby a poslal pár direktívnych odkazov na ústavný súd ako majú s otázkou referenda o predčasných voľbách rozhodnúť môžeme usudzovať, že referendum bude. Je otázkou ako dopadne.

Dospelé slovenske deti večne veriace vo volebný zázrak bez logických predpokladov budú môcť napísať ďalšiu výnimočnú kapitolu dejín.